È molto scaramantico, ricordo che ai tempi dell'Empoli parcheggiava sempre nello stesso posto. Un mio compagno lo occupò con la sua auto per fargli uno scherzo e il mister si mise a tamponarla apposta con la sua macchina finché non la spostò.

Oltre ad essere un tecnico estremamente rispettato per le sue idee sul campo, Sarri è anche un personaggio. Per questo l'ex giocatore dell'Empoli ha voluto svelare qualche curioso retroscena e qualche "mania" del suo allenatore.

L'ex giocatore empolese ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di DAZN , in cui ha parlato del momento della sua carriera raccontando anche il suo rapporto con Sarri ai tempi in cui i due lavoravano insieme in Toscana, non risparmiando anche qualche aneddoto curioso.

Uno dei suoi fedelissimi in quegli anni era Daniele Croce, titolare fisso della squadra di Sarri dalla Serie B alla Serie A e passato alla fine della scorsa stagione fra le fila della Cremonese per provare una nuova sfida nel campionato cadetto.

Al momento Maurizio Sarri è uno degli allenatori più apprezzati in Europa e i suoi primi mesi al Chelsea, in cui si sta giocando la testa della classifica della Premier League con Liverpool e Manchester City, lo dimostrano. Ma il suo percorso è partito da lontano e la sua prima esperienza sotto le luci della ribalta è stata quella di Empoli.

