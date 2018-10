Nel corso dell'ultimo MotoGP in Australia, spaventoso incidente che ha visto coinvolti Zarco e Marquez. Il campione del mondo al sesto giro è stato tamponato alla curva 1 dalla Yamaha Tech3 di Johann Zarco alla velocità di 300 km/h. L'impatto è stato tremendo e il francese è volato sulla ghiaia. Lo spagnolo invece è riuscito incredibilmente a restare a bordo della sua Honda, ma visti i danni riportati al posteriore è stato costretto a ritirarsi dopo un giro.

Al termine della gara Marquez ha spiegato l'accaduto:

Non ho capito subito cosa fosse successo, ho solo sentito una grande botta e ho quasi fatto un high-side, non me l'aspettavo. Ma si è trattato di un incidente di gara, in quel punto del tracciato può succedere, ho parlato con Zarco ed è tutto a posto, non ci sono problemi tra noi. Devo ammettere che siamo stati molto fortunati, stiamo bene e questa è la cosa più importante.