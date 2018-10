La Formula 1 arriva in Messico dove Lewis Hamilton potrebbe conquistare il titolo di campione del mondo. Gran Premio in diretta televisiva su Sky Sport F1 e TV8.

Non c'è sosta per il Mondiale di Formula 1 che, archiviato il capitolo Austin, si sposta a Città del Messico per il GP del Messico, terzultima prova della stagione 2018. La gara si svolgerà all'Autodromo Hermanos Rodriguez, situato a 2.200 metri di altitudine, caratteristica peculiare che pone team e piloti davanti a sfide considerevoli dal punto di vista tecnico e non solo. Infatti la rarefazione dell'aria riduce la deportanza delle vetture e il raffreddamento dei sistemi frenanti avviene con maggior difficoltà. In Messico assisteremo probabilmente alla fine dei giochi iridati: Lewis Hamilton ha mancato il primo match-point in Texas, ma ora gli mancano appena 5 punti per avere la certezza aritmetica, quindi potrebbe essere sufficiente un settimo posto per aggiudicarsi il quinto Mondiale in carriera.

Il GP del Messico si giocherà su 71 giri su un circuito della lunghezza di 4,304 km, con 16 curve, 7 a sinistra e 9 a destra, e il principale rettilineo di 1.200 metri. Il record della pista, 1'18"785, è stato fissato nel 2017 da Sebastian Vettel, sulla Ferrari SF70H. La parte più intrigante è sicuramente la zona delle cosiddette "Eses" compresa nell'ultimo layout e contraddistinta da rapidi cambi di direzione, mentre sul rettilineo dei box (la cosiddetta "Recta Principal") i motori vengono spinti al massimo per quasi 12 secondi raggiungendo punte di velocità massima pari a 360 km/h.

Per il GP di Formula 1 messicano Pirelli porterà le tre mescole più soffici della gamma 2018, vale a dire Hypersoft, Ultrasoft e Supersoft. Nelle ultime sfide Mercedes hanno adottato strategie differenti sulle gomme, mentre nel prossimo week-end avranno lo stesso numero di Hypersoft. 8 i set di Hypersoft a disposizione di Vettel, Hamilton, Bottas e Raikkonen, mentre Bottas si differenzierà da tutti gli altri avendo scelto un set in più di Ultrasoft degli altri, 4 contro 3, e di conseguenza avrà meno Supersoft. Red Bull, invece, avrà 9 treni di Hypersoft sia con Ricciardo che con Verstappen; l'australiano potrà contare poi su 3 treni di Ultrasoft rispetto ai 2 di Verstappen, ma avrà un solo set di Supersoft contro i 2 dell'olandese. I team più spregiudicati in termini di Hypersoft sono Renault e Alfa Romeo Sauber con 10 treni di gomme Hypersoft.

Formula 1, dove vedere il Gran Premio del Messico in TV e streaming

Domenica 28 ottobre si correrà il GP del Messico che sarà visibile in chiaro su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su TV8 alle 20:10 (ora italiana). Sky Sport F1 darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili. Disponibile anche l'opzione NowTv, l'internet tv di Sky. Un appuntamento assolutamente da non perdere perché quasi certamente si decreterà il nome del campione del mondo di Formula 1.

In diretta per gli abbonati Sky

Ore 18:30 - Paddock Live

Ore 20:10 - Gara

In streaming e on demand su NowTV

Ore 18:30 - Paddock Live

Ore 20:10 - Gara

In diretta su TV8

Ore 20:10 - Gara

Classifica piloti