Il campione dei pesi massimi Cage Warriors Mauro "The Hammer" Cerilli ha firmato per la singaporiana ONE Championship. Sfiderà l'ex UFC Brandon Vera il 23 novembre a Manila, Filippine, come dichiarato da Lorenzo Borgomeo.

Come riportato nelle scorse ore dal portale MMA-Today, il campione dei pesi massimi Cage Warriors Mauro "The Hammer" Cerilli (12-2) avrebbe firmato per la promotion di MMA singaporiana ONE Championship. Avevamo contattato Mauro tempo addietro, che ci aveva confessato di puntare (come tutti) ad UFC. I vertici di ONE sono riusciti però a convincere Cerilli che, considerando gli ottimi risultati sportivi conseguiti negli ultimi incontri e il momento positivo, ha deciso di accettare.

Una conseguenza prevedibile della collaborazione annunciata poco tempo fa tra una delle promotion più importanti su suolo italiano, Fight 1, e la più importante promotion asiatica, ONE Championship appunto. Cerilli, attuale campione dei pesi massimi CW e protagonista di una prova fulminea e fulminante durata appena 15 secondi ed avvenuta a CW 92 contro il forte prospetto proveniente da Belfast Karl Moore, campione dei massimi-leggeri nella promotion, ha colto la palla al balzo.

Cerilli non ha mai tenuto segreto il suo desiderio di approdare in UFC, ma evidentemente la chiamata o delle condizioni accettabili non sono mai arrivate. Pertanto Mauro potrà puntare adesso al titolo della promotion asiatica e ad un avversario che non ha certo bisogno di presentazioni: Brandon "The Truth" Vera (15-7, 1 NC), ex UFC, veterano, fighter molto solido che si è scontrato nella sua carriera con atleti del calibro di "Shogun" Rua, Jon Jones, Thiago Silva, Randy Couture, Frank Mir e Fabricio Werdum, fra gli altri. Secondo Lorenzo Borgomeo, come dichiarato sulla sua pagina facebook Borg Training System, i due si scontreranno il 23 novembre a Manila, Filippine.

😱 @MauroCerilli is not messing around! The @CageWarriors heavyweight champ takes down the light heavyweight champ QUICKLY at #CW92! pic.twitter.com/1kQR1ezYcG — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) March 24, 2018

Un passo avanti dunque per il movimento delle MMA italiane: un campione Cage Warriors (del cui titolo verrà con tutta probabilità privato, ndr), quindi già dal profilo internazionale, pronto a conquistare un altro importante alloro: quello di una delle promotion di MMA più importanti al mondo.

Brandon Vera non entra in gabbia dal dicembre 2016, ma è a quota tre vittorie consecutive (tutte ottenute nel corso del primo round) in ONE. Cerilli ha un dato a favore: non ha mai perso un match nella categoria dei pesi massimi, le uniche due sconfitte (una delle quali occorsa per infortunio alla gamba) sono arrivate nella categoria dei massimi-leggeri.