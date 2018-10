Sfida tra capoliste nel Gruppo B: nerazzurri al Camp Nou in cerca dell'impresa, ma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan. Valverde, senza Messi, sceglie Dembelé.

50 minuti fa

Ha già potuto assaporare il ritorno in Champions League, lo ha fatto con due vittorie. Ora viene il bello, ma anche il difficile. L'Inter dovrà contendere il primato del girone al Barcellona in un Gruppo B che sembra già ben delineato. Con nerazzurri e blaugrana a fare la voce grossa nei confronti di Tottenham e PSV Eindhoven, ancora ferme a zero punti.

Stasera al Camp Nou la prima sfida tra le capoliste. All'Inter potrebbe accontentarsi del pareggio, anche se ieri in conferenza stampa Spalletti ha dichiarato di voler fare la partita. Non sarà semplice contro una squadra di palleggiatori eccezionali, forse ancora i migliori al mondo, soprattutto in mezzo al campo. Le qualità di gente come Rakitic, Busquets e Coutinho fanno la differenza in Champions League.

Il tecnico nerazzurro punterà molto sull'effetto derby. L'entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria contro il Milan, arrivata a tempo scaduto grazie alla capocciata del solito Icardi. Sarà proprio di Maurito il compito di trascinare la squadra in Champions League: per lui sarà un'emozione in più ritrovare il Barcellona, il club che lo ha cresciuto per tre stagioni prima dell'arrivo alla Sampdoria. Non per questo farà sconti alla difesa avversaria, Piqué e Lenglet saranno chiamati agli straordinari per arginare il centravanti di Rosario.

Getty Images L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti (59 anni)

Champions League, probabili formazioni Barcellona-Inter

La notizia positiva per Spalletti arriva dal Barcellona. L'assenza di Messi è più apprezzata di un regalo a Natale e anche la difesa dell'Inter ringrazia. Rispetto a quella vista nel derby, dovrebbero uscire Vrsaljko e de Vrij, al loro posto D'Ambrosio e Miranda. Brozovic, non al meglio, stringerà i denti e si piazzerà davanti alla retroguardia insieme a Vecino. Chance importante per Candreva e, soprattutto, Borja Valero: l'ex centrocampista della Fiorentina è il prescelto per sostituire Nainggolan. Confermatissimi Perisic e Icardi, senza di loro non è la stessa Inter.

Getty Images Il centrocampista dell'Inter, Borja Valero (33 anni)

Pochi dubbi per Valverde. Solo due ballottaggi in casa blaugrana, il primo riguarda la difesa: sulla fascia destra è testa a testa tra Sergi Roberto e Semedo, con l'ex Benfica leggermente in vantaggio. Una maglia da titolare se la giocano anche Arthur e Rafinha, che ritrova l'Inter da ex dopo i sei mesi passati in prestito. Uno tra loro due completerà in centrocampo con Rakitic e Busquets. Con Messi fuori dai giochi, il tridente sarà composto da Coutinho, Suarez e Dembelé.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Dembelé, L.Suárez, Coutinho. All. Valverde.

Probabile formazione Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Dove vedere Barcellona-Inter in TV e streaming

La partita del Camp Nou sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, in diretta anche su SkySport, canale 252. Il match inoltre sarà visibile in streaming sul sito RaiPlay e tramite SkyGo per gli abbonati della piattaforma televisiva. Fischio d'inizio alle ore 21.

1X2: le quote dei bookmakers

Inutile dire che il grande favorito sia il Barcellona. La vittoria della squadra di Valverde è quotata 1,55 e il pareggio è pagato 4,25 la posta. Mentre la vittoria dell'Inter è data a 5,75. I bookmakers si aspettano che entrambe le squadre segnino: la quota del GG è a 1,60, con il NG che paga 2,20 l'importo scommesso. A conferma di quanto detto, l'Under 2.5 vale 2,35 e l'Over 2.5 solo 1,55. Andiamo a dare una sbirciata anche al possibile primo marcatore. In testa c'è Luis Suarez (4,75), seguito da Coutinho (6,25). Più indietro Icardi e Dembelé (7,00).

Statistiche e curiosità

Sei precedenti in Champions League tra le due squadre. Il bilancio pende dalla parte del Barcellona con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (3-1 a San Siro). Stagione 2009/2010, semifinale del torneo, era l'Inter del Triplete. I numeri diventano ancor più sconfortanti se si considerano solo le sfide al Camp Nou, dove i nerazzurri non vincono addirittura dal gennaio del 1970 (2-1 in Coppa delle Fiere).

Quando si tratta di squadre italiane, i blaugrana fanno la voce grossa. I catalani sono imbattuti nelle ultime 13 partite casalinghe di Champions contro club del nostro paese (10 vittorie e 3 pareggi nel parziale). L'ultimo ko risale a 15 anni fa: la Juventus riuscì a vincere 2-1 in trasferta nei quarti di finale della stagione 2002-'03.