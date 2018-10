L'allenatore del Napoli parla da ex alla vigilia della sfida al PSG: "Cristiano è un professionista immenso. La squadra di Tuchel può vincere la Champions League".

1 condivisione

un'ora fa di Luca Guerra

La serata di mercoledì 24 ottobre non sarà una come le altre per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli sfiderà da avversario il suo recente passato: quel PSG che ha guidato dal 2011 al 2013, conquistando una Ligue 1 prima di passare al Real Madrid. Ricordi affiorati alla vigilia di una sfida importante per il percorso dei due club in Champions League. Il Napoli guida il girone C con quattro punti, uno in più dei francesi che nella sfida del Parco dei Principi cercheranno il sorpasso.

Il PSG di oggi è molto diverso da quello guidato da Ancelotti sette anni fa, quando il progetto di Nasser Al-Khelaifi prendeva forma dopo l'acquisto della maggioranza del club da parte della Qatar Investment Authority. Quella squadra accoglieva diversi volti dalla Serie A, tra cui Sirigu, Matuidi, Pastore e Menez, oltre alll'esperienza di Diego Lugano e Kevin Gameiro, per poi dare il benvenuto nella sessione invernale a Thiago Motta e i difensori brasiliani Maxwell e Alex.

A poche ore dalla sfida, Ancelotti ha rilasciato un’intervista a France Football. La versione integrale sarà pubblicata nel giorno della partita, ma la rivista francese ha diffuso in rete alcune anticipazioni delle parole dell'allenatore del Napoli. Che è tornato proprio a parlare dei suoi trascorsi al PSG:

C’era il desiderio di portare una cultura di alto livello, professionalità e qualità. Quando allenavo io il PSG non credo ci fosse la volontà di costruire una cultura italiana. Oggi il PSG è uno dei migliori club in Europa. Può vincere la Champions League.

Getty Images Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti ai tempi della vittoria della Ligue 1 2012/2013

Serie A, Ancelotti su Cristiano Ronaldo: "La sua unica colpa è di essere andato alla Juve"

Accettando la proposta del Napoli di Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti è tornato ad allenare in Serie A a nove anni di distanza dall'ultima volta, quando guidava il Milan e decise di chiudere l'esperienza in rossonero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto per provare la sua prima esperienza all'estero con il Chelsea. Dopo la Premier League e il PSG, in carriera Ancelotti ha allenato anche il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese oggi è un avversario per lo scudetto con la maglia della Juventus e nei suoi confronti l'attuale allenatore del Napoli si è anche espresso in toni ironici ai microfoni di France Football:

L’arrivo di Cristiano è un grande segnale per l'immagine di un campionato che è stato la casa di tante stelle: penso a Maradona, Platini, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Ibrahimovic. L'arrivo di Ronaldo ripristinerà il blasone della Serie A, è un professionista immenso. La sua unica colpa è quella di essere andato alla Juve.

Il curriculum di Carlo Ancelotti è arricchito da 33 trofei conquistati da allenatore e dall'ingresso nel ridotto elenco di cinque allenatori che hanno vinto il massimo campionato in quattro Paesi diversi. Dati che hanno portato il mondo del calcio a parlare di "stile Ancelotti", strutturato sulle caratteristiche dei calciatori e sulla capacità di entrare in sintonia con l'intero gruppo, sfruttando il potenziale di un elenco allargato di titolari. Un modello di gestione del gruppo, applicato anche nei primi passi a Napoli. Una strategia da applicare anche in vista della sfida sul campo del Paris Saint-Germain.