L'intervista a caldo del tecnico nerazzurro: "Sbagliato dire che ha vinto la squadra che ci ha provato di più, così si sminuisce la nostra prestazione. Ha vinto la squadra che ha meritato".

9 ore fa

L'Inter vince il derby contro il Milan valido per la nona giornata di Serie A e conquista il settimo successo di fila tra campionato e Champions League. Al 92' decide un gol di Mauro Icardi che sfrutta alla perfezione il cross di Vecino e l'uscita a vuoto di Gigio Donnarumma.

Nel post-partita il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti aveva ancora tanta adrenalina in corpo. Quando si è presentato ai microfoni di Sky Sport e gli è stato chiesto se avesse vinto la squadra che ci ha provato di più, ha risposto:

Ma che vuol dire, i commenti fateli voi. Non cerchiamo di sminuire questo successo, raccontate bene le cose, raccontate la verità. Altrimenti quelli che non sono venuti a San Siro perché sono rimasi fuori non capiscono come sia andata la gara. Oggi se fossero entrati tutti saremmo stati 120mila. Non ha vinto la squadra che ci ha provato di più, ha vinto quella che ha meritato. Bisogna raccontare la verità, altrimenti si fa come col polpastrello (riferimento al rigore fischiato a favore dell'Inter contro la Fiorentina, ndr) e si trasforma per una settimana un fallo di mano netto in un'altra cosa. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio dell'altra. Se tu eri tra quelli (dice riferendosi ad Alessandro Alciato di Sky Sport, ndr) che dicevano che il Milan gioca meglio, ora devi cambiare versione

Siamo stati bravi perché gli siamo sempre saltati addosso costringendoli a sbagliare quando si sono chiusi in fase difensiva e questo ci ha permesso di fare la partita che volevamo. Non abbiamo commesso errori e non gli abbiamo permesso di puntare sul loro palleggio, che è la loro qualità principale. Nainggolan? Ora è tronco, starà fuori per un periodo e salterà il Barcellona

