Lo Special One parla in conferenza alla vigilia della sfida contro i bianconeri.

30 minuti fa

Dai campionati alla Champions League, il calcio non si ferma. Domani sera la Juventus scenderà in campo a Old Trafford per affrontare il Manchester United di Mourinho. In conferenza stampa lo Special One ha esaltato i bianconeri e si è soffermato per forza di cose su Cristiano Ronaldo, vista la mole di domande che gli hanno fatto sul numero 7.

Cercheremo di ripetere la prestazione messa in mostra contro il Chelsea. La Juventus non ha solo Cristiano Ronaldo, ha anche Bonucci, Cancelo, Emre Can. A proposito, auguro a Emre Can di tornare il prima possibile. La Juve ha giocato due finali di Champions League, ha vinto 7 scudetti di fila, ha un giocatore fenomenale e speciale come Cristiano. La Juve è più che un candidato per la vittoria finale a questa Champions League

Poi all'ennesima domanda su Cristiano Ronaldo sbotta:

Queste domande sono superflue, è uno dei migliori di sempre, non serve parlare di lui. Si tratta di uno dei migliori di tutti i tempi, basta

Lo sfogo non finisce qui:

Ma dove sono i giornalisti italiani e inglesi (in conferenza ci sono soprattutto giornalisti spagnoli e portoghesi, ndr)? Volete tutti farmi parlare di Ronaldo. Pogba? Non mi piace questa conferenza stampa, non voglio parlare di Pogba né di altre individualità. Non voglio parlare con i giornalisti spagnoli perché mi chiedono solo di Ronaldo. Stiamo per affrontare una delle migliori squadre al mondo e la conferenza sta andando in un'altra direzione

Su un eventuale ritorno al Real Madrid:

Non mi piace l'idea di tornare al Real Madrid. Mi piace stare qui, mi piace pensare di arrivare fino all'ultimo giorno di contratto

Infine sul caos scatenatosi nel finale di Chelsea-Man Utd dopo l'esultanza provocatoria di Ianni, assistente di Sarri: