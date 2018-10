Era il 2010, i due erano insieme nel Manchester United. A distanza di anni emerge la reazione di Sir Alex quando venne a sapere le intenzioni dell'attaccante.

47 minuti fa di Marco Ercole

Un tuffo indietro nel passato, uno dei tanti aneddoti di Sir Alex Ferguson nella sua lunga esperienza (di ben 27 stagioni) alla guida del Manchester United. Questo, nello specifico, riguarda un episodio di calciomercato con Wayne Rooney protagonista. Un giocatore che lui stesso, nel 2004, aveva portato a vestire la maglia dei Red Devils.

Lo ha aiutato a diventare in breve tempo uno degli attaccanti più forti del panorama internazionale e, proprio per questo, non ha accettato di buon grado la notizia, appresa sei anni più tardi, della volontà del giocatore di trasferirsi altrove.

Quella stagione Rooney non l'ha iniziato al meglio, così Chelsea e Manchester City hanno cominciato a sondare il terreno per valutare la possibilità di un clamoroso trasferimento di calciomercato. Soprattutto nel caso dei Citizens, l'ipotesi di far cambiare sponda di Manchester anche a Wayne (dopo esserci riusciti l'estate prima con Carlos Tevez) alletta moltissimo.

Getty Images Rooney e Tevez insieme nel Manchester United

Rooney chiese la cessione: la reazione di Ferguson

Ed effettivamente il potenziale trasferimento in sede di calciomercato dell'attaccante inglese è stato realmente concretizzabile, tanto che il proprietario del Manchester United David Gill ha deciso di consegnare di persona la cattiva notizia a Ferguson, dopo aver parlato con l'agente di Rooney, Paul Stretford.

Sir Alex non ha nascosto minimamente la delusione provata in quel lontano 2010, in un momento in cui ha considerato una vera e propria mancanza di rispetto quella del suo giocatore.

Ero a Carrington - racconta Ferguson - e David mi ha telefonato, avvertendomi: "Sto arrivando e ho brutte notizie per te. L'agente di Wayne mi ha detto che non firmerà il rinnovo di contratto e che intende andarsene". Non potevo crederci. Ero sbalordinato. Per me è stato uno shock. Ero molto deluso, ci aveva detto che fosse contento del club, che lo consideravo il migliore del mondo. Ecco perché è stato molto deludente ricevere una notizia del genere, non riuscivo a capirla.

Getty Images Sir Alex Ferguson con Rooney al Manchester United

"A quel Manchester United non mancava niente"

Le motivazioni di questo sbigottimento per l'eventuale operazione di calciomercato vengono spiegate nel dettaglio:

Insomma, nessuno può negare che il Manchester United fosse un grande club. Abbiamo vinto 40 trofei importanti, siamo stati innumerevoli volte in una finale di coppa. Abbiamo una storia fantastica, un grande stadio, un eccezionale centro sportivo. Qui ci sono tutte le condizioni per consentire a chiunque di esprimersi al meglio, per questo non riuscivo a capacitarmi della sua decisione.

Alla fine, però, Rooney ha dato ragione a tutte le considerazioni di Ferguson. L'attaccante inglese ha infatti firmato il rinnovo con il Manchester United, rimanendo a vestire la maglia dei Red Devils in Premier League fino al 2017, quando ha chiuso la sua esperienza all'Old Trafford per tornare una stagione all'Everton, prima di passare in MLS con la maglia del DC United. Sir Alex Ferguson, insomma, si è indignato per niente.