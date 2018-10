Con 340 milioni di followers tra Facebook, Instagram e Twitter, CR7 è il personaggio più seguito del pianeta tra sport, musica e spettacolo.

45 minuti fa di Antonio Gargano

Il calcio non è una cartina tornasole sufficiente per descrivere l'impatto di Cristiano Ronaldo in tutto il mondo. I dati raccolti da KPMG ne analizzano la diffusione mediatica dal punto di vista dei social network, dando una misura più chiara di quanto sia conosciuto e influente a tutte le latitudini del pianeta.

Sommando i tre social principali, CR7 raggiunge numeri assurdi. Tra Facebook, Instagram e Twitter, infatti, il portoghese tocca quota 340 milioni di followers e si stacca notevolmente dalla concorrenza sportiva, dimostrando di non essere solo uno dei calciatori più forti, ma anche uno dei brand più influenti della storia.

Se il paragone con i colleghi sportivi non regge (è avanti per distacco), la situazione non cambia nemmeno se ci si sposta in altri ambiti. Cristiano Ronaldo rimane in vetta anche se si tratta di musica, spettacolo, politica o moda, rendendolo una figura polivalente e in grado di saper vendere il proprio prodotto anche fuori dalla cerchia calcistica. Per capirci, nemmeno Donald Trump, Papa Francesco, le stelle della NBA o gli artisti più famosi riescono a mettere in discussione il suo regno.

Social, nessuno può contrastare Cristiano Ronaldo: 340 milioni di followers

Cristiano Ronaldo domina i social

La diffusione di CR7 sui social apre a un nuovo modo di concepire la propria immagine al di fuori del mondo sportivo. A pochi calciatori è concessa la possibilità di estendere in questo modo la propria personalità, come dimostra il confronto con le celebrità più seguite su Facebook, Instagram e Twitter.

I calciatori più seguiti al mondo

Tolti i 340 milioni di followers del portoghese, il calciatore più seguito è Neymar. 205 milioni di followers complessivi e un distacco abissale dal primo posto. Segue Lionel Messi con 189 milioni, ma con l'handicap di non avere un profilo ufficiale su Twitter. Al quarto posto c'è James Rodriguez con 91 milioni, mentre a chiudere la Top 5 è Gareth Bale con 83 milioni.

Neymar è il calciatore che si avvicina di più ai numeri social di Cristiano Ronaldo

Gli sportivi più seguiti al mondo

Escludendo il mondo del calcio, che in termini di sport rappresenta la corrente più seguita, il paragone con Cristiano Ronaldo si fa ancor più impietoso. Lo sportivo che più gli si avvicina è LeBron James con 106 milioni di followers complessivi, meno di un terzo rispetto al calciatore della Juventus. Ancor più staccati gli altri 4: Stephen Curry è terzo con 43 milioni, Conor McGregor quarto con 42, poi Kevin Durant e Rafael Nadal con 37. Sommando i 3 giocatori più rappresentativi dell'attuale NBA, il numero uno del mondo del ranking maschile di tennis e l'atleta di arti marziali miste più famoso si arriva a 265 milioni di followers, 75 milioni in meno rispetto a CR7.

LeBron James, 106 milioni non bastano: CR7 staccatissimo

Le celebrità più seguite al mondo

La sfida si fa più equilibrata abbandonando l'ambito sportivo, ma il primo posto rimane saldamente in mano al portoghese. Gli unici in grado di avvicinarsi a Cristiano Ronaldo sono Justin Bieber con 284 milioni di followers e Taylor Swift con 268 milioni. Più staccati gli ultimi due presidenti degli Stati Uniti d'America: Barack Obama ne ha 176 milioni, Donald Trump 90. Chiude la classifica Papa Francesco, che senza un profilo ufficiale su Facebook si ferma a 11 milioni.

Nemmeno i 284 milioni di followers di Justin Bieber possono insidiare Cristiano Ronaldo

Le celebrità col valore economico più alto per un singolo post su Instagram

L'unico ambito in cui CR7 non è al primo posto è quello puramente pubblicitario. Il dato di KPMG, però, è circoscritto ad Instagram e non viene esteso a tutti i social: il valore economico di un singolo post è di 750mila dollari, statistica che lo posiziona sul gradino più basso del podio. Al primo posto c'è Kylie Jenner: la star della TV americana, con i suoi 116 milioni di followers su Instagram, pubblica post dal valore di un milione di dollari. Dietro di lei Selena Gomez, forte dei suoi 144 milioni di followers e di un valore di 800mila dollari per ogni singolo post. Cristiano Ronaldo può consolarsi mettendosi alle spalle personaggi del calibro di Kim Kardashian e Beyoncé, con la consapevolezza di poter spostare gli equilibri dei social network con ogni piccola mossa.