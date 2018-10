L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, difende i suoi giocatori e l'allenatore Niko Kovac. In una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il presidente Hoeness e il direttore sportivo Saliahamidzic, Rummenigge si è lasciato andare a un duro sfogo:

Il Bayern Monaco non deve più essere preso di mira dai media, è ora che notizie che infangano il Bayern non circolino più. Da oggi proteggeremo acora di più i nostri giocatori. Non vogliamo dare addosso ai media, ma le critiche rivolte a Robben e Ribery non hanno motivo di esistere. Parliamo di giocatori che hanno vinto tutto. Non accetto poi che simili critiche e mancanze di rispetto provengano da chi pensa che Cristiano Ronaldo, un trentatreenne, sia l'acquisto dell'anno

Rummenigge ha poi concluso:

Ripeto che questa non è una dichiarazione di guerra ai media, se non si vince è normale ci siano critiche. Ma i commenti si devono attenere ai fatti. Ad esempio che Neuer abbia fatto un errore è evidente, ma non per questo deve essere distrutto. Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per gli esperti e per quelli che una volta giocavano in questo club