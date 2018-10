Triplo appuntamento al sabato in vista della Champions League. Giallorossi con la Spal alle 15, Allegri col Genoa alle 18 e Ancelotti ad Udine alle 20:30.

2 ore fa di Antonio Gargano

La 9^ giornata di Serie A comincia sabato pomeriggio, con una fetta ambiziosa e consistente che chiama subito in causa Roma, Juventus e Napoli. L'imminente appuntamento in Champions League fa anticipare 3 delle 4 italiane impegnate nell'Europa che conta, ad eccezione dell'Inter, che dovrà attendere domenica sera per giocare il derby. A 48 ore dalle sfide delle big, è già tempo di probabili formazioni.

Comincerà la Roma, che alle 15 affronterà la Spal all'Olimpico. I giallorossi potranno portarsi momentaneamente al terzo posto in caso di vittoria. Alle 18 sarà il momento della Juventus, che attende il Genoa all'Allianz Stadium per continuare la sua striscia a punteggio pieno. Chiuderà il Napoli alle 20:30, nella trasferta della Dacia Arena per continuare ad inseguire la capolista.

Non mancano le sorprese nelle probabili formazioni, visto l'impegno ravvicinato in Champions League. Le squadre di Allegri e Di Francesco giocheranno martedì e avranno 24 ore in meno per rifiatare, mentre Ancelotti sarà di scena mercoledì insieme a Spalletti dopo Inter-Milan. Turnover, certo, ma nessuno può permettersi di lasciare punti per strada nella lotta al vertice.

Getty Images Probabili formazioni Serie A, 3 big fanno turnover. Sabato comincia la Roma di Di Francesco

Le probabili formazioni di Roma-Spal (sabato 20 ottobre, ore 15, Sky)

Prima della sfida casalinga contro il CSKA Mosca, all'Olimpico arriva la Spal. La Roma è a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo Frosinone, Lazio ed Empoli: l'obiettivo dei 3 punti passa dal 4-2-3-1 con scelte quasi obbligate. De Rossi, Pastore e Kolarov proveranno a recuperare, Perotti si è appena infortunato e Karsdorp è già ai box. Si giocherà con Olsen tra i pali, poi linea difensiva composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Luca Pellegrini. Cristante e Nzonzi in mediana, mentre a ridosso di Dzeko ci saranno Under, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini. Di Francesco terrà d'occhio fino all'ultimo la situazione dell'infermeria.

La Spal, invece, si affiderà al 3-5-2 con Antenucci e Petagna in attacco. L'ex attaccante dell'Atalanta rimane in dubbio per un problema al piede, ma dovrebbe farcela dall'inizio. Kurtic e Viviani ancora fermi, Felipe fermato dal Giudice Sportivo.

Roma (4-2-3-1) : Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Under, El Shaarawy, Lor. Pellegrini; Dzeko. Indisponibili : De Rossi, Kolarov, Pastore, Perotti, Karsdorp. Squalificati : nessuno.

: Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Under, El Shaarawy, Lor. Pellegrini; Dzeko. : De Rossi, Kolarov, Pastore, Perotti, Karsdorp. : nessuno. Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna. Indisponibili: Kurtic, Viviani. Squalificati: Felipe.

Getty Images La Roma riparte da Dzeko, titolare contro la Spal dopo aver superato i 300 gol in carriera

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa (sabato 20 ottobre, ore 18, Sky)

Prima della trasferta di Old Trafford contro il Manchester United, la Juventus deve vedersela con il Genoa di Piatek. L'eventuale turnover di Allegri verte su Alex Sandro e Dybala, con l'argentino che è reduce dal fastidio al ginocchio accusato contro il Brasile. Non ci sarà Khedira, bloccato da un risentimento muscolare, ma le probabili formazioni sono ancora in evoluzione nonostante qualche impiego forzato. Il 4-3-3 parte da Szczesny e prosegue con Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio in difesa, mentre a centrocampo toccherà a Can, Pjanic e Matuidi. Douglas Costa rientra dalla squalifica e affiancherà Cristiano Ronaldo e Mandzukic nel tridente titolare.

Il Genoa riparte da Juric, che ha sostituito Ballardini e potrebbe subito ritrovare Pandev e Romulo dopo lo stop contro il Parma. 3-5-2 con Marchetti in porta e il pacchetto difensivo composto da Biraschi, Lisandro Lopez e Criscito. In mediana proprio Romulo, poi Bessa, Sandro, Hiljemark e Lazovic. In attacco, confermatissimo Piatek con Kouamé che dovrà difendersi dal ritorno di Pandev.

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Indisponibili : Khedira, Spinazzola. Squalificati : nessuno.

: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. : Khedira, Spinazzola. : nessuno. Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamé. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Getty Images La Juventus ritrova Douglas Costa dopo squalifica e infortunio. Può affiancare CR7 e Mandzukic

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli (sabato 20 ottobre, ore 20:30, DAZN)

La complicata sfida in casa del PSG è prevista per mercoledì, ma prima c'è da pensare alla trasferta in Friuli. Il Napoli si prepara ad affrontare l'Udinese con diversi dubbi in attacco: Mertens rischia di rimanere fuori, Verdi può avere una chance nella formazione titolare. Il turnover potrebbe lasciare in panchina Koulibaly, preservato per la sfida di Parigi. Si va col 4-4-2: Karnezis tra i pali per sostituire Ospina, ancora impegnato in Nazionale. Difesa composta da Hysaj, Albiol, Maksimovic e il rientrante Mario Rui. Centrocampo con Allan e Hamsik supportati da Callejon e Zielinski, attacco con Milik a far coppia con Insigne.

L'Udinese sfrutta la sosta per far recuperare fiato agli stessi 11 che sono stati battuti dalla Juventus. Velazquez si avvia verso la riconferma in blocco, tenendo ben saldo il 4-3-3 di partenza.

Udinese (4-3-3) : Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul. Indisponibili: Badu, Ingelsson. Squalificati: nessuno.

: Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul. Indisponibili: Badu, Ingelsson. Squalificati: nessuno. Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. Indisponibili: Younes, Meret, Ghoulam, Chiriches. Squalificati: nessuno.