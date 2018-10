Il nostro obiettivo è andare in Champions League. Dobbiamo essere sempre affamati, non porci nessun limite. La crescita del Siviglia è anche merito dei nostri tifosi che hanno trasmesso alla società la loro voglia di crescere

Non bisogna far arrabbiare Messi, è molto pericoloso. Messi è come un leone: puoi accarezzarlo e mettergli una mano in bocca senza che ti morda, ma se gli tocchi le p***e ti scatta la testa

" Messi non può essere considerato un leader, prima di una partita va venti volte in bagno". Così parlava pochi giorni fa Diego Armando Maradona. Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto il giro del mondo e suscitato una serie infinita di reazioni.

