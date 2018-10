Secondo Cadena Ser la stella brasiliana avrebbe già un'intesa di massima con la proprietà del PSG per tornare in Spagna: i suoi ex compagni avrebbero dato l'ok.

18 ott 2018 di Luca Guerra

L'ambientamento nel calcio francese e nella città di Parigi? Il dualismo con l'altra stella della squadra, Kylian Mbappé? La nostalgia dei compagni di squadra con i quali ha vinto una Supercoppa spagnola, due campionati, tre Coppe di Spagna, una Champions League e una Coppa del mondo per club? Tutte componenti ipoteticamente valide. Nei fatti resta però una sensazione: Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, realtà salutata nell'estate 2017 a cifre sino a quel momento inimmaginabili per il calcio europeo. E stando ai media spagnoli, la possibilità è già al vaglio delle parti.

ll contratto di Neymar con il Paris Saint-Germain va in scadenza nel giugno 2022 e frutta alla stella brasiliana un ingaggio da 36 milioni lordi a stagione. Numeri astronomici, che fanno del brasiliano il secondo calciatore più pagato al mondo, in una classifica che vede al terzo posto Cristiano Ronaldo. Tra i colleghi di Neymar, solo Messi guadagna di più: 46 milioni lordi all'anno con il Barcellona. Proprio la meta nella quale O'Ney vorrebbe fare ritorno.

Da un lato la voglia di Neymar di salutare la Ligue 1, campionato nel quale il PSG sembra non avere rivali e rivelatosi poco stimolante per il numero 10. Dall'altro, un impatto sul merchandising del club che lo sceicco Al-Khelaifi vorrebbe tutelare, unito alla necessità di trovare un degno sostituto per permettere al club parigino di fare il salto di qualità e arrivare in fondo anche in Champions League. Sulla possibile operazione che potrebbe nuovamente sconvolgere il calciomercato mondiale sono emersi nuovi dettagli. A rivelarli la radio spagnola Cadena Ser, secondo la quale tra Neymar e il PSG ci sarebbe un'intesa per l'addio. Una sorta di gentlemen agreement dal peso di 220 milioni di euro.

Getty Images Barcellona, il tridente Neymar-Messi-Suarez potrebbe ricomporsi presto

Calciomercato, Neymar può tornare al Barcellona: c'è anche l'ok dello spogliatoio

La cifra pari a 220 milioni di euro è quella per la quale, secondo quanto riportato da Cadena Ser, Neymar può liberarsi già nel corso della prossima estate. Nei fatti, corrisponderebbe alla somma versata quasi un anno e mezzo fa dal Paris Saint-Germain nelle casse blaugrana per portare il calciatore in Francia. Addirittura il costo del suo cartellino "scenderebbe" a meno di 200 milioni qualora il Barcellona voglia operare per il suo ritorno nell'estate 2020. Oggi a mancare a Neymar, nonostante la presenza di compagni di squadra di scala intercontinentale, è proprio l'aria di Barcellona, dentro e fuori dal campo. I contatti con Ter Stegen e Rakitic sono praticamente quotidiani, mentre sui social spesso e volentieri è tempo di ricordi con Messi e Suarez, gli altri due componenti della MSN che dal 2013 al 2017 ha infiammato il Camp Nou.

Getty Images Paris Saint-Germain, Neymar vuole tornare al Barcellona

Cadena Ser ha raccontato anche altri dettagli della possibile operazione. Su tutti, un incontro tra Neymar e un dirigente del Barcellona nel corso dell'estate 2018, durante il quale il calciatore avrebbe quasi pianto implorando il ritorno in Spagna. Senza però ricevere un feedback positivo. L'esperienza 2.0 di O'Ney in Catalogna potrebbe però essere stata solo posticipata. Secondo il Mundo Deportivo, sempre molto vicino all'ambiente blaugrana, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu avrebbe già consultato lo spogliatoio in merito al possibile rientro in rosa di Neymar, ottenendo una risposta positiva dai senatori. Un altro passo in avanti in un'ipotetica trattativa. Che in caso di finale positivo potrebbe scrivere la storia del calciomercato. Per la seconda volta, con gli stessi attori protagonisti.