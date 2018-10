Partita divertente, passa in vantaggio nel primo tempo la Germania con Kross su calcio di rigore, i campioni del mondo pareggiano nel secondo tempo con un colpo di testa di Griezmann su assist di Lucas. All'80' Griezmann trova ancora il gol, realizzando il calcio di rigore concesso alla Francia per un intervento ritenuto falloso di Hummels su Matuidi.

La Nations League ci regala un'altra partita di lusso con i campioni del Mondo della Francia che ospitano la Germania di Low, mai così in difficoltà dal suo arrivo sulla panchina in qualità di commissario tecnico. La squadra tedesca arriva a Francia-Germania non potendo permettersi una sconfitta, che comporterebbe l'avvicinarsi alla retrocessione in Lega B.

