L'argentino, attualmente numero 4 al mondo, si è rotto la rotula del ginocchio destro: "Difficile per me pensare di recuperare nuovamente".

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Se non è un dramma, poco ci manca. Juan Martin Del Potro, attuale numero 4 del mondo, a Shanghai, durante i Masters 1000, si è ritirato nel corso del match valido per il 3° turno contro il croato Borna Coric. Un problema al ginocchio lo ha obbligato a fermarsi dopo il primo set perso 7-5. E, come emerso dagli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto, il problema non è di poco conto. Al punto che il tennis rischia di perdere per sempre un protagonista della disciplina.

Del Potro si è fratturato la rotula del ginocchio destro. Un infortunio che pone fine alla sua stagione e mette a serio rischio anche la sua carriera. Sì, perché non è il primo infortunio serio per l'argentino, tormentato costantemente da problemi fisici senza i quali avrebbe sicuramente potuto dare (e ottenere) di più al tennis.

Fu grave, per esempio, l'infortunio al polso sinistro che lo costrinse all’intervento chirurgico nel 2014: dopo una lunga riabilitazione riuscì a tornare in campo solo nell’estate del 2015. All'epoca si rialzò e scalò la classifica mondiale. Ora la situazione è molto diversa. E più complicata.

Getty Images Il campione argentino di tennis Del Potro

A 30 anni riprendersi da un infortunio serio è difficile sia nel tennis che in qualsiasi altro sport. Lo stesso Del Potro ha ammesso di essere preoccupato e sfiduciato:

È un momento particolarmente difficile per me, sono davvero triste. È un colpo durissimo, ora mi sento senza forze. È davvero difficile pensare di recuperare nuovamente, di ripartire: non mi aspettavo un infortunio così

La situazione è delicata, anche dal punto di vista psicologico. L'argentino nei prossimi giorni porterà un tutore per stabilizzare la giuntura. Successivamente verrà sottoposto a nuovi esami per stabilire il percorso riabilitativo da seguire. Del Potro però non è convinto di poter recuperare. Per questo la notizia del suo infortunio è un dramma. E se non lo è poco ci manca.