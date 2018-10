Dalla Turchia arrivano importanti conferme sulla trattativa. Mehmet Ozkan, presidente dell’Altinordu: "Cengiz potrebbe muoversi per un sacco di soldi". La Roma chiede 60 milioni.

7 ore fa di Daniele Rocca

Si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse del Bayern Monaco per Cengiz Under. L'attaccante della Roma, impegnato con la nazionale turca, è il principale obiettivo di calciomercato del club bavarese. Sarebbe l'erede naturale di Robben, arrivato ormai a fine carriera (a gennaio compirà 35 anni) e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il Bayern è alla ricerca di un talento con le stesse caratteristiche dell'olandese: velocità, dribbling e tiro preciso quando c'è la possibilità di rientrare sul mancino. Una fotocopia con 13 anni in meno. In questo inizio di stagione Under ha già collezionato due gol e quattro assist tra tutte le competizioni, nonostante Di Francesco abbia l'imbarazzo della scelta lì davanti.

Strapparlo alla Roma non sarà semplice, servirà un'offerta super per convincere il ds Monchi a far partire uno dei suoi pupilli. Anche se i giallorossi seguivano Cengiz da prima dell'arrivo del ds spagnolo. Sul calciatore, oltre all'interesse del Bayern Monaco, ci sono anche Arsenal e Manchester City, ma i bavaresi vorrebbero battere la concorrenza sul tempo.

Getty Images Cengiz Under (21 anni)

Calciomercato Roma, Under nel mirino del Bayern: ecco l'offerta

Potrebbe essere l'ennesima plusvalenza in sede di calciomercato. Under è arrivato a Roma dal Basaksehir per una cifra vicina ai 15 milioni (bonus compresi), una sua futura cessione garantirebbe un'entrata quattro volte superiore. Almeno questa è la base di partenza del club giallorosso, che valuta il proprio talento non meno di 50-60 milioni. Il contratto del calciatore turco scade nel 2022 e la società starebbe pensando a un prolungamento con tanto di adeguamento.

Bisogna però fare i conti con la volontà del Bayern Monaco, intenzionato a mettere sul piatto una proposta difficile da rifiutare, già a partire dalla prossima finestra di calciomercato. La conferma arriva proprio dalla Turchia. A rivelare il retroscena è Mehmet Ozkan, il presidente dell’Altinordu, la squadra in cui Under è cresciuto:

Il club tedesco sta seguendo da vicino Cengiz, non è escluso che possa trasferirsi per una montagna di soldi.

Difficile che la Roma si privi di uno dei suoi migliori calciatori a gennaio, più probabile l'ipotesi giugno 2019 quando Monchi cercherà di rinnovare il parco attaccanti: non solo Under, anche Schick potrebbe lasciare la Capitale. E il nome nuovo lì davanti è quello di Piatek, ma c'è da battere la concorrenza del Napoli, alla ricerca di un centravanti che dia più garanzie di Milik.