La dirigenza blaugrana al lavoro per il restyling di difesa e centrocampo nella stagione 2019/2020. Pogba è il sogno, piacciono anche Rabiot e Tagliafico.

3 ore fa di Luca Guerra

Un occhio alla Liga, dove i blaugrana sono secondi a -1 dal Siviglia capolista, e alla Champions League, con il primato nel girone B condiviso con l'Inter. L'altro al calciomercato, con mirino già diretto verso la stagione 2019/2020. In casa Barcellona la pausa coincidente con le partite delle nazionali è utile per tracciare il punto sugli obiettivi del futuro.

Eric Abidal e Ramon Planes, volti dell'area tecnica del Barcellona diretta da Pep Segura, sono al lavoro. Il club sa di essere prossimo a un periodo di transizione, con il futuro di alcuni totem come Piqué, Suarez e Busquets da valutare e la consapevolezza che la classe di Lionel Messi non potrà essere eterna. Alcuni innesti del recente passato come André Gomes, Alcácer e Digne non si sono integrati nella realtà catalana, mentre l'inserimento di nomi come Lenglet, Arthur e Malcom procede a fuoco lento.

Per questo la dirigenza del Barcellona, stando a quanto riporta AS, sta sondando un nutrito numero di calciatori offerti dal calciomercato europeo. Tratti in comune: giovani, affermati e in grado di migliorare una squadra che già nelle passate stagioni ha spesso avvicinato la perfezione. Tanti esterni, qualche difensore, qualche centrocampista e due attaccanti. Sono almeno 14 i profili nel mirino di uno dei club più vincenti del mondo.

Getty Images Calciomercato Barcellona, si lavora per i rinforzi da dare a Valverde per la stagione 2019/2020

Calciomercato Barcellona, un elenco di 14 nomi per il futuro

Da nomi da anni sulla cresta dell'onda come Paul Pogba, Kalidou Koulibaly e Adrien Rabiot, passando per giovanissimi come Matthijs De Ligt e Dayot Upamecano, la possibile lista della spesa nel calciomercato del Barcellona 2019/2020 è ricca di spunti interessanti.

Koen Casteels (26 anni, portiere, Wolfsburg)

Una delle priorità è quella di trovare un'alternativa a Cillessen, per il quale l'esperienza in blaugrana sembra essere entrata nell'ultima fase. Casteels, belga, si sta mettendo in luce in Bundesliga e la sua valutazione vacilla tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Getty Images Calciomercato, Jeroen Zoet tra gli obiettivi del calciomercato Barcellona

Jeroen Zoet (27 anni, portiere, PSV Eindhoven)

Recentemente affrontato in Champions League, olandese come Cillessen. Portiere affidabile, 11 volte in campo con la nazionale olandese. La sua valutazione è di 10 milioni di euro.

Matthijs De Ligt (19 anni, difensore, Ajax)

Nato a Leiderdorp il 12 agosto 1999, è un pilastro dei Lancieri già da due anni. Cercato dal Barcellona già nella scorsa stagione, è capitano dell'Ajax e nel curriculum ha quasi 100 partite tra i pro. Costo del cartellino: 50 milioni.

Milan Skriniar (23 anni, difensore, Inter)

Il centrale slovacco, pilastro dei nerazzurri, piace per fisicità e capacità d'impostazione. Garantirebbe anche centimetri nel gioco aereo, una qualità assicurata oggi dalla coppia Piqué-Umtiti. Anche in questo caso, valutazione vicina ai 50 milioni di euro.

Kalidou Koulibaly (27 anni, difensore, Napoli)

Parli di difesa e parli di Serie A. Ai blaugrana piace il centrale senegalese, a Napoli dal 2014. Forte fisicamente e abile con i piedi grazie alla cura Sarri, può essere il leader della difesa che verrà. Il presidente azzurro De Laurentiis ha spiegato che il numero 26 non è in vendita, ma per un'offerta superiore ai 70 milioni di euro la trattativa potrebbe essere avviata.

Getty Images Calciomercato Barcellona, anche Dayot Upamecano (Lipsia) nel mirino

Dayot Upamecano (19 anni, difensore, RB Lipsia)

Secondo nome più giovane sulla lista del calciomercato Barcellona 2019/2020, il centrale francese del Lipsia è bravo negli anticipi difensivi e grazie alle sue qualità tecniche è stato anche impiegato da mediano. Compirà 20 anni il 27 ottobre. Valore: 30 milioni di euro.

Ferland Mendy (23 anni, difensore, Lione)

Uno dei meno noti della lista. Laterale mancino arrivato al Lione dal Le Havre nell'estate 2017, sta diventando un punto fisso della rosa di Génésio e Abidal è un suo estimatore. Prezzo del cartellino: 12 milioni di euro.

Nicolas Tagliafico (26 anni, difensore, Ajax)

La stampa argentina ha dato molta attenzione alla presenza di una rappresentanza del Barcellona in occasione delle ultime partite dell'Ajax. Oltre a De Ligt, in difesa piace anche questo terzino sinistro fresco di partecipazione ai Mondiali 2018. Molto tecnico, fisicamente ricorda Jordi Alba e sarebbe una buona alternativa a quest'ultimo. Il suo cartellino è valutato 15 milioni di euro.

Filipe Luis (33 anni, difensore, Atletico Madrid)

Terzo laterale mancino dell'elenco. A differenza di Tagliafico e Mendy, il difensore brasiliano conosce bene la Liga per la sua militanza di otto stagioni con l'Atletico Madrid. Come avvenuto in passato con Silvinho e Mathieu, sarebbe l'usato sicuro per la corsia. La sua valutazione è di 8 milioni di euro.

Frenkie De Jong (21 anni, centrocampista, Ajax)

La boutique Ajax piace, e non poco, ai blaugrana. Classe 1997, in grado di giocare sia davanti alla difesa che da interno, è uno specialista dei calci di punizione. Conosce il 4-3-3, modulo di riferimento del Barcellona, e ricorda Rakitic. Costa 40 milioni di euro. Su De Jong ci sono però anche Manchester City, Bayern Monaco e PSG.

Adrien Rabiot (23 anni, centrocampista, PSG)

Dopo la delusione mondiale, il centrocampista classe 1995 sta cercando di ritrovare un ruolo da protagonista con il Paris Saint-Germain. Fisico imponente, buona tecnica, può rappresentare il ricambio di Sergio Busquets. Valutazione di mercato superiore ai 50 milioni di euro.

Getty Images Calciomercato Barcellona, Paul Pogba il sogno per la stagione 2019/2020

Paul Pogba (25 anni, centrocampista, Manchester United)

Poco da scoprire sul conto di uno dei più forti centrocampisti del mondo. La vittoria dei Mondiali lo ha consacrato, le interferenze con Mourinho al Manchester United potrebbero essere determinanti per il suo futuro. Pogba sogna di giocare con Messi. Il Barcellona lo sa e sta studiando la strategia per portarlo al Camp Nou. Vale 100 milioni.

Nicolás Pepé (23 anni, attaccante, Lille)

Fari sulla Ligue 1 anche per l'attacco. Le sei reti in nove partite messe a segno da Pepé con il Lille hanno portato questo 23enne nella lista della spesa del Barcellona. Seguito da mesi, già vicino al trasferimento prima dell'arrivo di Malcom, può rappresentare un credibile sostituto di Malcom. Lo segue anche il Siviglia e il suo cartellino è valutato 15 milioni.

Krzysztof Piatek (23 anni, Genoa, attaccante)

Poteva mancare il centravanti del Genoa nell'elenco dei calciatori sondati dal Barcellona? No. Il pistolero polacco, sempre a segno nella stagione 2018/2019, quasi certamente saluterà la Liguria a fine stagione. I blaugrana ci stanno pensando, ma l'asta è dietro l'angolo. Lo seguono anche Inter, Napoli, Juventus e Bayern Monaco. Vale già 40 milioni di euro.