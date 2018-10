Dopo l'entusiasmo generato a Firenze, Torino e Roma, Bellator vuole stupire ancora: il Main Event di Genova si annuncia come uno dei più spettacolari delle ultime edizioni. Come già detto nel prestige fight della gabbia di Bellator MMA 211 metterà piede "il legionario" Alessio Sakara (20-12, 2 NC) che combatterà contro il britannico Kent Kauppinen (10-4) nella categoria dei 93 kg.

