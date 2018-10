Scudetto, Coppa Italia e Champions League: Triplete. Solo una squadra italiana è riuscita nell'impresa, l'Inter di José Mourinho che nel 2010 vinse tutto quello che si poteva vincere. Alcuni giocatori di quella squadra straordinaria si sono ritrovati al Festival dello Sport di Trento, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport.

Tra i presenti Julio Cesar, Francesco Toldo, Paolo Orlandoni, Maicon, Javier Zanetti, Diego Milito e Marco Materazzi, che più di tutti ha documentato la reunion con varie foto su Instagram.

Il primo a parlare è stato il capitano di quell'Inter, Javier Zanetti:

Così invece Julio Cesar che ha ricordato il rigore parato a Ronaldinho in un derby vinto 2-0:

Anche Materazzi ha parlato del derby vinto 4-0:

Gattuso fu espulso in quel derby ma a me non disse nulla, se la prese con Seedorf perché non era ancora pronto a entrare. Su Rino non posso dire altro, per me è come un fratello. Per quanto riguarda Mourinho, coi suoi gesti ci caricava molto. Dovreste chiedere a lui se erano naturali o fatti solo per caricarci