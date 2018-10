Anche i partenopei sul capocannoniere della Serie A: il presidente del Genoa Preziosi lo valuta 40 milioni, ma per il dg Perinetti una cessione a gennaio è da escludere.

Luca Guerra

Più segna, più si parla di lui. E più si parla di lui, più il costo del suo cartellino cresce. Nella stagione 2018/2019 Krzysztof Piatek non conosce la parola "astinenza". In nove gare ufficiali giocate tra Genoa e nazionale polacca ha segnato 14 reti. Una media impressionante, maturata andando a segno in tutte le partite. E che oggi gli vale l'ingresso tra i nomi all'attenzione del calciomercato Napoli.

La rete realizzata con la Polonia nella sfida di Nations League persa contro il Portogallo ha portato il nome di Piatek sulle prime pagine della stampa internazionale. Il Pistolero, arrivato al Genoa dal KS Cracovia in estate, è valutato 40 milioni dal club di Enrico Preziosi e alle sue prestazioni si sono già interessati diversi top club del calcio europeo, dalla Juventus al Bayern Monaco passando per l'Inter e il Chelsea di Maurizio Sarri.

Dopo i successi in Serie A l'attaccante classe 1995 è andato a segno per la prima volta anche con la maglia della nazionale maggiore della Polonia. Accanto a lui contro il Portogallo in attacco c'era Robert Lewandowski, che sta promuovendo il nome del connazionale anche tra gli obiettivi del Bayern. La concorrenza per il centravanti del Genoa è però agguerrita e Piatek a suon di gol è diventato un obiettivo del calciomercato Napoli. Difficile però che il numero 9 rossoblù si muova a gennaio, come spiegato a Radio Sportiva dal direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti:

Una cessione a gennaio è da escludere assolutamente, non ha senso perché sta dando tanto e può dare ancora di più. Quindi è difficile immaginare i margini e fissare ora una valutazione: dobbiamo godercelo, Krzysztof ha ancora grandi margini di miglioramento.

Getty Images Calciomercato Napoli, piace Krzysztof Piatek del Genoa

Calciomercato Napoli, si pensa a Piatek del Genoa: costa 40 milioni

Dotato di un destro letale, forte fisicamente, abile sia in un tridente che in un reparto avanzato a due. L'identikit di Krzysztof Piatek sembra l'ideale per l'attacco di Carlo Ancelotti, già andato a segno 15 volte nei primi otto turni di Serie A. In squadra il centravanti del Genoa troverebbe i connazionali Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski, con il quale ha già mostrato un'ottima intesa durante il match di Nations League contro i lusitani.

Arrivato in estate in Liguria per appena 4 milioni di euro più 1 di bonus, oggi Piatek vale quasi 10 volte tanto. Difficilmente si muoverà dal Genoa prima di giugno 201, ma se dovesse continuare a segnare con la costanza mostrata sin qui nel calcio italiano, il nome del numero 9 sarà sempre più in cima alla lista degli obiettivi del calciomercato Napoli.