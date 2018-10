Ecco tutte le informazioni per vedere in televisione l'amichevole tra la Nazionale di Mancini e quella di Shevchenko: fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

58 minuti fa

I campionati si fermano, tocca alle Nazionali intrattenere i tifosi di calcio di tutto il mondo. Stasera allo stadio Luigi Ferraris di Genova scenderanno in campo Italia e Ucraina. Non ci sarà nulla in palio, la squadra di Mancini e quella di Shevchenko si affronteranno per mettersi alla prova in vista delle sfide di Nations League.

Gli Azzurri se la vedranno domenica 14 ottobre contro la Polonia, i gialloblù due giorni dopo contro la Repubblica Ceca.

Ecco dove vedere Italia-Ucraina in TV e in streaming: mercoledì 10 ottobre la partita sarà trasmessa dalle ore 20.45 in chiaro su Rai 1, anche in HD. In streaming invece sarà visibile gratuitamente su Rai Play. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Ucraina (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk.