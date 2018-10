Il tecnico croato prende così il posto di Davide Ballardini e avrà subito una partenza in salita, visto che al rientro dalla sosta dedicata agli impegni delle nazionali se la dovrà vedere subito con la Juventus campione d'Italia in carica, ancora a punteggio pieno in questa Serie A.

Nel corso di quella sfida di campionato, dopo il vantaggio del solito Pjatek arrivato dopo appena sei minuti di gioco, sono seguiti infatti i gol di Rigoni, Siligardi e Ceravolo a ribaltare il punteggio, per un 3-1 finale che avrebbe suscitato le ire del patron rossoblù, molto contrariato per alcune scelte tecniche prese dall'allenatore nel corso della gara.

Decisiva, secondo le prime indiscrezioni, l'ultima sconfitta subita dal Genoa in Serie A , quella arrivata a Marassi per mano del Parma.

Ha del clamoroso quanto accaduto pochi minuti fa alla panchina del Genoa: Davide Ballardini è stato esonerato a sorpresa dal presidente Enrico Preziosi. Salta così un'altra panchina in Serie A e fa scalpore perché dopo sette partite (una gara è ancora da recuperare) i rossoblù sono attualmente al decimo posto in classifica, a pari punti con Milan e Torino.

