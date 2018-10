CR7 è l'unico bomber del campionato a non aver saltato ancora nemmeno un minuto. Il terzino, suo connazionale, crea più occasioni di tutti.

54 minuti fa di Elmar Bergonzini

CR2. O se volete CR27. Perché quello è il numero che formano Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo insieme. I due hanno dato un'impronta tutta portoghese alla Juventus che sta dominando il campionato di Serie A con sole vittorie (otto su otto). I numeri parlano chiaro, i loro chiarissimo: i due lusitani sono determinanti per il gioco di Allegri.

Cancelo l'anno scorso all'Inter aveva dimostrato di poter fare la differenza, alla Juventus però ha fatto il salto di qualità. Sarà perché alla sua seconda stagione in Serie A, sarà perché in bianconero si sente responsabilizzato, ma le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. A Udine ha chiuso con il 90.8% dei passaggi riusciti, pur avendo toccato una marea di palloni (ben 109 i passaggi tentati). In otto circostanze ha rubato palla, sono invece cinque le occasioni create.

Cancelo è primo nella Juventus per numero di cross riusciti (otto in tutto) su azione in questa edizione della Serie A ed è anche il terzo giocatore bianconero per occasioni create (14, meglio di lui solo Pjanic con 18, e Ronaldo con 16). In generale, nessun difensore in campionato ha costruito più di lui per i compagni. Non sono cose di poco conto.

Getty Images Pjanic si congratula con Cancelo e Cristiano Ronaldo, al primo anno in Serie A

Serie A, è una Juventus targata Portogallo: i numeri di Cancelo e Cristiano Ronaldo

Cancelo quindi sta andando benissimo. E pensare che in estate non è stato preso in considerazione per i Mondiali in Russia. Poco male per la Juventus che lo ha avuto subito a disposizione. Chi sta andando bene però è anche Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese è stato in campo in tutte le 8 partite di campionato senza saltare nemmeno un minuto. Nella Juventus, è l’unico sempre in campo in Serie A.

Nessuno dei centravanti delle big ha giocato quanto Ronaldo: Immobile è secondo in questa particolare classifica con 654 minuti complessivi, Dzeko terzo a quota 630’. Staccatissimi sia Icardi a 487’ che Higuain a 450’. Non solo in Italia però, CR7 è unico in Europa: da Messi a Benzema, passando per Aguero e Lewandowski, nessun attaccante ha giocato tutte le partite e sempre per 90'. E la Juventus, prima a punteggio pieno e a +6 sul Napoli secondo, gongola: con Ronaldo e Cancelo c'è motivo di essere ottimisti anche in Europa. Bisogna solo capire se chiamarli CR2 o CR27. Ma questi, di numeri, sono quelli che contano meno.