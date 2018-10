L'ex ct della Nazionale torna in pista e si accomoda sulla panchina dei clivensi, ultimi in classifica a -1: oggi arriverà l'ufficialità.

36 minuti fa

Il Chievo cambia allenatore. Dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Milan, la quarta consecutiva, il presidente dei clivensi Luca Campedelli ha deciso di esonerare D'Anna e assumere come nuovo tecnico Giampiero Ventura che firma un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

L'ex ct della Nazionale torna così in pista 330 giorni dopo quell'Italia-Svezia passato tristemente alla storia, un match che ha decretato la mancata partecipazione degli Azzurri dal Mondiale disputato in Russia e vinto dalla Francia.

A 69 anni Ventura, che sarà annunciato nella giornata odierna, avrà l'obiettivo di salvare una squadra ultima in classifica a -1. In extremis l'ex allenatore del Torino ha superato la concorrenza di Iachini che chiedeva un contratto biennale. Ventura arriva in gialloblù dopo aver allenato Sampdoria, Venezia, Lecce, Cagliari, Udinese, Napoli, Messina, Verona, Pisa e Bari.