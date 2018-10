Il campionato è fermo per la pausa delle Nazionali ma al ritorno ci aspetta un derby da Champions. Intanto non si placano le voci sul caso Cristiano Ronaldo.

2 ore fa di Daniele Minuti

Il campionato italiano si ferma per la pausa dedicata alle Nazionali ma al ritorno la Serie A ci regalerà un derby di Milano che potrebbe già dare delle risposte importanti per la corsa ai posti in Champions League sia per l'Inter che per il Milan.

Intanto però a tenere banco sui quotidiani sportivi (e non) della nostra rassegna stampa è il caso legato alle accuse di violenza sessuale mosse a Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus è sempre più nella polemica per il presunto stupro commesso 9 anni fa a Las Vegas.

Per quanto riguarda gli altri argomenti che troviamo sui giornali, si parla del Pallone d'Oro (per cui sono uscite le nomination ufficiali) e di calciomercato per le big di Spagna: Real Madrid e Barcellona infatti pensano già a i rinforzi per la prossima stagione.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Un derby da Champions"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista esclusiva rilasciata da Shevchenko in vista del derby fra Inter e Milan che si giocherà al ritorno del campionato dopo la pausa per le Nazionali.

Corriere dello Sport: "Cristiano in croce"

L?argomento principale della prima del Corriere dello Sport è lo scandalo Cristiano Ronaldo, che si allarga sempre di più e fa discutere il mondo: sarebbero infatti spuntate delle nuove accusatrici del portoghese.

Tuttosport: "Giù le mani da CR7"

Su Tuttosport viene difiesa la figura di Cristiano Ronaldo, al momento al centro della bufera per le accuse di stupro. Il quotidiano torinese rilancia l'appello della sorella dello juventino che lo ritiene innocente.

L'Équipe: "Ménage à deux"

Come sempre apriamo la rassegna stampa estera con l'Équipe, che dedica la sua prima pagina allo straordinario inizio di Ligue 1 del PSG, guidato dalla coppia Neymar-Mbappé che però rischia di mettere un po' in ombra un altro campione come Cavani.

As: "La Liga manda en el Balón de Oro"

Ieri è stata rilasciata la lista dei 30 candidati per il Pallone d'oro e la prima pagina di As esalta il numero di calciatori che giocano nella Liga presenti nell'elenco: sono ben 14 i nomi che arrivano dal campionato spagnolo.

Sport: "Lío Arturo"

La prima pagina di Sport è dedicata alla difficile situazione di Arturo Vidal dal suo arrivo al Barcellona. Il giocatore cileno non sta giocando quanto vorrebbe e a pochi mesi dal suo acquisto, la sua presenza in panchina è già un problema per i catalani.

Mundo Deportivo: "Mendy, el favorito"

Il Mundo Deportivo si concentra sul calciomercato del Barcellona, ancora alla ricerca di un terzino sinistro. Uno dei candidati forti al momento sembra essere Mendy del Manchester City, che è stato visionato dagli osservatori catalani.

Marca: "El Madrid aún es mi sueño"

Anche Marca si concentra sul calciomercato ma stavolta si parla di Real Madrid e delle dichiarazioni di Eden Hazard. Il belga ha ribadito quanto detto più volte in passato: il suo sogno è giocare con la maglia delle Merengues.

A Bola: "Duro de roer"

La rassegna stampa di martedì 9 ottobre termina con la prima pagina della Bola che esalta il momento del Benfica. Dopo la vittoria contro i rivali del Porto, le Superaquile sono volate in testa alla classifica del campionato portoghese.