Graham Gano fa vincere i suoi Panthers con un field goal da record, Crosby ne sbaglia quattro e condanna i Packers.

40 minuti fa di Simone Mazzola

La stagione NFL sta sempre più prendendo forma mettendo nero su bianco i valori in campo. I Kansas City Chiefs, ormai soliti a partenze sprint, sono imbattuti grazie alla vittoria di autorità sui Jaguars, mentre l’altra squadra ancora immacolata ha dovuto sudare non poco a Seattle per vincere, ma grazie a un Tood Gurley in formato MVP, McVay e i Rams veleggiano senza intoppi a quota 5-0. Per ogni bella storia, ce n’è una di crisi e questa riguarda dei Philadelphia Eagles in completo down, che dopo la sconfitta-harakiri in quel di Nashville collezionano un’altra bruttissima prova interna cedendo il passo ai Vikings di Kirk Cousins.

Discorso simile anche per gli Atlanta Falcons, una delle grandi favorite della NFC, che esce con le ossa rotte anche da Pittsburgh a causa di una difesa che non sa più come fermare gli avversari e un attacco che nonostante Ryan, Jones, Coleman e la piacevole scoperta Ridley, non riesce a fare ciò che potrebbe. Se è vero che i valori stanno uscendo, non si può negare che quella appena passata sia stata una delle più pazze giornate NFL degli ultimi anni con tanti avvenimenti particolari.

Innanzitutto ci sono stati ben quattro touchdown realizzati da uomini di linea, con la volata da 64 yds di Linval Joseph che sembra molto più un miracolo della fisica più che una segnatura da sei punti. A questo si aggiungono un altro lineman andato vicinissimo alla segnatura e una serie di colpi di scena. Se non è stata la giornata dei quarterback con Mahomes che ha lanciato il primo intercetto di carriera e SB Nation che è stata in grado di stilare una classifica con le sette picks più divertenti della settimana, ci sono stati anche due kicker che hanno vissuto giornate diametralmente opposte.

The Spanish call of Graham Gano's game winning kick is absolutely perfect 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #GanoLoGanó pic.twitter.com/ENNnhoTYny — Daren Stoltzfus (@DarenStoltzfus) October 7, 2018

NFL: Graham Gano e il miracolo allo scadere

Mancano tre secondi da giocare e i Panthers sono vicini a subire una brutta rimonta dai Giants. Siamo a 63 yards dai pali e Graham Gano è chiamato a un vero e proprio miracolo per vincere. Quando la palla parte si ha la percezione della giusta direzione, ma in questi casi può mancare la forza e invece la traiettoria è perfetta per i tre punti che fanno impazzire tutta la Carolina, ma soprattutto un commentatore spagnolo che ribattezza il kicker "GanòloGanò" ripetendolo per decine di volte e facendo il giro del web in men che non si dica. Questo pareggia il più lungo field goal vincente della storia NFL calciato dal kicker dei Saints Tom Dempsey che regalò la vittoria sui Lions nel 1970. È ovviamente il più lungo calcio realizzato nella carriera del kicker, ma anche il sesto della storia da oltre sessanta yards. La felicità dei Panthers è stata incontenibile da parte di tutti, anche se il più carico di tutti è sembrato Cam Newton che ha detto:

Un giorno un uomo saggio mi disse che un grande quarterback è semplicemente tale quanto un grande kicker e oggi ho avuto la conferma che aveva ragione.

In questa stagione i kicker hanno spesso vanificato il lavoro dei compagni soprattutto nei finali di partita, mentre questa volta il tanto vituperato ruolo si è preso sulle spalle la squadra e l’ha portata alla terra promessa, anche se non è andata bene proprio a tutti.

L’incubo di Mason Crosby: quattro field goal sbagliati

La sorte dà e la sorte toglie. Ai festeggiamenti di Gano si contrappone una delle giornate più nere della storia per un kicker e se questoporta al nome di Mason Crosby allora c’è veramente da stropicciarsi gli occhi. Il tabellino è impietoso e dice che nella sconfitta 31-23 dei suoi Packers contro i Lions, ha sprecato ben 13 punti, frutto di quattro field goal e un addizionale (primo dal 1977 a sbagliare così tanto secondo ESPN Stats&info) che avrebbero potuto scrivere un finale ben diverso della storia. È difficile per lui stesso e per i compagni commentare una prestazione così drammatica e inusuale, ma come sempre Aaron Rodgers è uno dei migliori quando c’è da mettere la faccia, per sé e per i compagni:

Lui è uno dei migliori kicker della storia. Ritengo che con Robbie Gould sia uno dei più accurati che abbia mai visto con i miei occhi ed è ovvio che sia choccato da una giornata così, perché mai se lo sarebbe aspettato, ma noi abbiamo tonnellate di fiducia in lui. Ha segnato tantissimi punti importanti in carriera e tornerà a farlo già dal prossimo calcio.

Era già capitato che in passato Mason Crosby attraversasse una partita difficile, ma coach McCarthy si era già allora schierato apertamente a suo favore tanto da rinnovargli il contratto poco dopo e renderlo uno dei migliori della NFL contemporanea, ma questa volta saprà uscire da un’esperienza che in un ruolo cerebrale come il kicker rimane dentro la testa per tanto tempo?