Il francese ha rimediato una lesione alla coscia destra e tenterà un recupero lampo in vista del 28 ottobre. In casa blaugrana si è fermato l'uruguaiano per un problema al ginocchio.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Com’è che si dice in questi casi? Piove sul bagnato. In casa Real Madrid preoccupa la crisi di risultati, ma non solo. L’infermeria è piena di big e non si svuota, anzi. Eccone un altro: Karim Benzema. L’attaccante è alle prese con un problema al bicipite femorale della gamba destra, è in forse per il super match di Liga del 28 ottobre, quando al Camp Nou è in programma il Clasico contro il Barcellona.

Lo stop, arrivato a fine primo tempo dello sfortunato match contro l’Alaves perso per 1-0, aveva subito fatto temere il peggio. Gli esami strumentali hanno confermato i timori: lesione muscolare, starà ai box per almeno due settimane. Lo staff medico però è ottimista: il recupero è previsto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

In realtà l’obiettivo è la partita contro il Barcellona. In Liga il 20 ottobre ci sarà il Levante, poi il Valencia e la Champions League contro i cechi del Viktoria Plzen. La data sul calendario è già segnata in rosso: 28 ottobre. Al Real Madrid serve come il pane ritrovare il proprio attaccante per scacciare via la crisi.

Getty Images Liga, Benzema infortunato: rischia di saltare il Clasico

Liga, Real Madrid senza Benzema: l’infermeria è sempre più piena

Barcellona, tegola Suarez

Anche in casa Barcellona c’è un bel problema in infermeria. Luis Suarez è finito ko per un ginocchio dolorante. Niente Uruguay, il calciatore è rimasto in Spagna per recuperare al meglio. Anche lui ne avrà per un po’: è a rischio per la doppia sfida con l’Inter di Champions League, il 24 ottobre al Camp Nou e il 6 novembre a San Siro. Di mezzo, ovviamente, il Clasico.