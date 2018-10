EA Sports rilascia una Squad Battle dedicata all'attaccante argentino: tra gli undici del team tanti fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

È un undici pazzesco quello scelto da Paulo Dybala per la Squad Battle a lui dedicata. Il fantasista argentino, tra i testimonial dell'Ultimate Team di FIFA 19, ha infatti scelto l'organico con cui gli utenti dovranno misurarsi nella sfida speciale di questa settimana. Un gruppo di calciatori omogeneo quello guidato dalla Joya, che figura come fulcro del reparto offensivo con overall 99. Sia chiara una cosa, però: la valutazione di Dybala nella sua SB è riconducibile alla carta personale che EA Sports invia a molti dei calciatori che si dilettano nell'online game a tema calcio più giocato al mondo. Non aspettatevi, dunque, di poterla trovare in qualche pacchetto.

They are back❗ #FUT Swap Deals: Play, earn, and swap your way to a better FUT squad.



Details ➡️ https://t.co/0jbzj1JPpe #FIFA19 pic.twitter.com/g6fJtwK6Gh — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 6, 2018

Analizzando nello specifico la formazione, non si può non notare come vi sia una forte connotazione juventina nella nuova Squad Battle di FIFA 19, sia tra gli attuali giocatori che tra gli ex. Tra i pali confermatissimo Gigi Buffon, che non ha certo bisogno di presentazioni, coadiuvato da Sergio Ramos e Paolo Maldini (94) come centrali e Dani Alves ed Javier Zanetti (87) sulle fasce. A centrocampo mediana importantissima, con Paul Pogba e Steven Gerrard (91) a far diga per la trequarti guidata dal già citato Dybala (99), Ronaldinho (91) e Leo Messi. E per quanto riguarda l'attacco? Zero dubbi lì, con Cristiano Ronaldo OTW saldo nel suo ruolo di centravanti.

Panchina dallo spessore altrettanto importante, anche se c'è una sorpresa per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere: il n.12 della Dybala's band, infatti, non è Wojciech Szczesny: a spuntarla tra le scelte dell'ex Palermo è stato Petr Cech, che si impone con la sua versione IF. Completano la panchina Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Miralem Pjanic - questi ultimi tre in versione UCL -, Juan Sebastian Veron ed Alex Del Piero. Tre icon dunque tra le riserve, con rispettivo overall di 88, 88 e 90. Grandissime statistiche per Pinturicchio, che non è molto distante da un mostro sacro come Messi nella sua versione intermedia. Pazzeschi, invece, i valori della Prime con 92 di tiro e dribbling.

EA Sports FIFA 19: l'elenco completo dei calciatori scelti da Paulo Dybala per la sua Squad Battle.

FIFA 19: domani fuori il Team of the Week 4

Poco più di 24 ore ci separano, intanto, dal rilascio del TOTW 4 di FIFA 19. Difficile fare grosse previsioni, anche se pare quasi certo l'inserimento in attacco di Mauro Icardi e di uno tra Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang, col primo leggermente favorito dopo la straordinaria performance contro il Fulham. Grosse chance, per quanto riguarda la Liga, per Pablo Sarabia ed Ezequiel Garay, quest'ultimo autore della rete che ha permesso al Valencia di fermare il Barcellona. Probabile gloria anche per Alcacer, Mbappé e l'ex Juventus Howedes, rinato a Mosca.