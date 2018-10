Mai il portiere bavarese aveva avuto una percentuale di parate così bassa. Il problema però non è solamente lui.

47 minuti fa di Elmar Bergonzini

Ogni due tiri un gol subito. Sembra incredibile, ma è l'imbarazzante statistica pubblicata dalla Bild (dopo un lavoro della Deltatre) che inchioda Manuel Neuer. Il Bayern Monaco è in grande difficoltà, lo è in ogni reparto. Nemmeno il suo portiere (nonché capitano) riesce però a dare una mano alla squadra. Anzi, a metterci la mano.

In questa stagione Neuer, insieme a Kimmich, è l'unico giocatore del Bayern Monaco a non aver ancora saltato nemmeno un minuto. Eppure il portiere tedesco non sta dando il proprio contributo come faceva di solito. Sono infatti già nove i gol incassati in queste prime 11 uscite stagionali. Di più: Neuer ha parato solo il 58% dei tiri avversari. Quasi una conclusione su due finisce in porta.

Sia chiaro: la crisi del Bayern Monaco non dipende solo da lui. Era dal 2009 che i bavaresi non restavano nel corso del girone d'andata per 4 partite senza vincere. La squadra gioca male e segna poco. La difesa fa acqua da tutte le parti. E Neuer non rende. Vero che viene da un infortunio lungo (frattura, ripetuta, del metatarso) che lo ha tenuto fuori per quasi un anno, ma le sue statistiche non erano mai state così negative.

Getty Images Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer prende gol dall'Hertha Berlino

C'è un altro numero che descrive il momento di difficoltà di Neuer: fra tutti e 18 i portieri della Bundesliga solo Fabian Bredlow del Norimberga ha una media parate inferiore (47%) rispetto a quella del numero uno del Bayern Monaco. Per Neuer è addirittura il punto più basso della carriera. Nelle 12 stagioni precedenti è spesso arrivato a una percentuale di 77% tiri parati, senza scendere mai sotto il 71%.

In tre anni è cambiato tutto: nelle prime 13 partite della Bundesliga 2015-16, il Bayern aveva subito appena 24 tiri in porta. Ma i bavaresi all'epoca erano talmente superiori che una statistica evidenziò che se ogni conclusione fosse stata gol, i bavaresi si sarebbero comunque ritrovati in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, anziché gli 8 che avevano effettivamente. Neuer all'epoca era perfino inutile, il Bayern avrebbe vinto anche senza portiere. Oggi che serve però Manuel non riesce a dare una mano. O meglio: non riesce a metterci la mano. E ogni due tiri subisce un gol.