Polemico ed enigmatico post su Instagram del centrocampista cileno: in blaugrana è sempre più ai margini.

18 minuti fa

L'avventura di Arturo Vidal con il Barcellona stenta a decollare. Il centrocampista cileno ha collezionato un'altra panchina nell'ultima partita di Liga, pareggiata 1-1 contro il Valencia, dopo quella in Champions League contro il Tottenham.

In stagione fin qui tra campionato, Champions e Supercoppa di Spagna ha accumulato 9 presenze (per un totale di 176') di cui solo 2 dal 1', un bottino troppo magro per chi è abituato a vestire i panni del leader.

Vidal non è contento al Barcellona, ormai è chiaro a tutti. Si è capito anche da un post che il giocatore ha pubblicato su Instagram e poi rimosso. Recitava: "Con i Giuda non si combatte, si impiccano da soli”. In Spagna sono sicuro che la frase sia rivolta al tecnico Ernesto Valverde con cui evidentemente non è scoccata la scintilla.