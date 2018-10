L'ex ct dell'albiceleste rompe il silenzio a tre mesi dalla spedizione in Russia: "Eravamo costretti a vincere, così è difficile far emergere il talento".

A tre mesi dalla fine del Mondiale giocato in Russia, l'Argentina resta - con la Germania - la squadra che più delle altre ha deluso le aspettative. La Selección, passata alla fase a eliminazione diretta dopo un tribolato girone di qualificazione, passato per il pareggio con l'Islanda, il ko contro la Croazia e la vittoria sulla Nigeria, ha terminato i Mondiali 2018 cedendo agli ottavi di finale alla Francia, che di lì a tre settimane avrebbe festeggiato la vittoria del titolo.

L'indiziato numero uno per il fallimento dell'Argentina in Russia era ed è Jorge Sampaoli. Il commissario tecnico dell'albiceleste ha fatto parlare tanto di sé nel corso dell'edizione 2018 dei Mondiali. Prima per i tatuaggi sulle braccia, ostentati e criticati in patria, poi per gli schieramenti selezionati nelle quattro partite giocate, con le esclusioni di Higuain e Dybala. Infine per il rapporto con Lionel Messi, identificato dalla stampa come il vero allenatore in campo dell'Argentina.

Alla fine dei Mondiali 2018 le strade di Sampaoli e dell'Argentina si sono divise. L'allenatore si è preso del tempo per riflettere sul futuro lavorativo e ha deciso di abbandonare la scena mediatica. Una scelta spiegata nell'intervista rilasciata a Marca, nella quale l'ex ct dell'albiceleste è tornato a parlare dell'avventura in Russia, difendendo il suo operato:

Mi sono preso del tempo per analizzare la mia esperienza alla guida dell'Argentina. Non ho smesso di parlare di calcio o di fare vita sociale. Nessuno mi ha criticato faccia a faccia, anzi è accaduto il contrario.

Le parole di Sampaoli sono quelle di chi sa di aver imparato una lezione preziosa dalla stangata ricevuta dall'Argentina in Russia. Senza un gruppo vero e coeso non si va da nessuna parte. Nemmeno se a disposizione hai un certo Lionel Messi. Secondo l'allenatore, a incidere sul percorso della nazionale è stata la pressione:

Siamo stati sotto pressione, costretti a vincere. L'abbiamo sentito. Non era più un gioco, ma un lavoro molto duro con una sola opzione possibile: diventare campioni del mondo. In Argentina c'è della follia: se non vinci, sei un perdente.

Vincere o essere dimenticati. Al bivio offerto dai Mondiali 2018, Sampaoli e i suoi hanno imboccato la seconda opzione. Lasciando la sensazione di una spaccatura tra i senatori dello spogliatoio e il commissario tecnico, comprovata anche dalle riunioni che i calciatori indicevano senza coinvolgere il loro allenatore. Che su questo aspetto ha spiegato il suo punto di vista:

Gli incontri tra i giocatori? Il problema non era questo, ma il fatto che questi incontri diventassero di dominio pubblico. Era tutto fatto per aiutare il gruppo. I calciatori dell'Argentina del 1986 si riunivano costantemente. Se ci si riunisce per trovare soluzioni in privato e poi tutto diventa noto attraverso la TV o i social, allora diventa deleterio.

"Fantastico allenare Messi, ha sofferto tanto"

Nella sua intervista a Marca, Sampaoli si è soffermato anche sui singoli: non ha rinnegato la scelta di convocare Mascherano, ha spiegato di aver preferito Caballero ad Armani tra i pali per la maggiore affidabilità dimostrata nei test amichevoli prima della spedizione in Russia, motivando l'esclusione di Icardi con la necessità di avere uomini pronti a vincere subito. Un capitolo a parte lo merita però Messi. Per il numero 10 l'ex ct ha solo parole al miele:

Allenare Messi è stato fantastico: l'ho visto estremamente impegnato e coinvolto pur essendo il miglior giocatore della storia. Ha sofferto molto per non aver trionfato con l'Argentina. Voleva trascinare il gruppo verso il successo. Avere Leo in squadra ti costringe a non avere margini di errore quando si tratta di vincere.

I prossimi Mondiali sono fissati nel 2022 in Qatar. Allora Messi avrà 35 anni. Per Sampaoli, però, Leo sarà ancora in campo con l'Argentina, con l'obiettivo di vincere. Un'idea realizzabile per i valori tecnici a disposizione, spiega l'ex ct, a patto di cambiare il modo di vedere il calcio. A partire dai vertici federali.