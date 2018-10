Tutti insieme per Riccardo Calafiori! ❤️🐺 Non poteva mancare la visita di Mister De Rossi e dei ragazzi della Primavera dell' #ASRoma al giovane difensore giallorosso 👏👏👏 pic.twitter.com/vz8eFyeYdf

Il numero 16 ha rimediato la frattura della quinta falange prossimale del piede sinistro e non si sa quanto tornerà a essere disponibile. Un infortunio molto simile a quello capitato ad Aleksandar Kolarov, che ha giocato il derby ed è risultato decisivo nonostante le condizioni non ottimali.

Daniele De Rossi alza bandiera bianca per infortunio. Il capitano della Roma si è fatto male nel primo tempo del match giocato sabato e vinto 2-0 - valido per l'ottava giornata di Serie A - sul campo dell'Empoli, ma non si è fatto sostituire.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK