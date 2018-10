Dopo Juventus e Roma, le big della Serie A chiudono la giornata di campionato vincendo: successi per Lazio, Milan, Napoli e Inter.

4 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il secondo mini-ciclo del campionato italiano si è chiuso con l'ottava giornata di Serie A: nelle partite giocate domenica sono arrivati successi per tutte le grandi squadre con Lazio, Inter, Milan e Napoli che hanno trovato una vittoria.

Biancocelesti, partenopei e rossoneri hanno superato i rispettivi avversari negli impegni casalinghi mentre la squadra allenata da Luciano Spalletti ha battuto la SPAL nel posticipo serale grazie alla doppietta messa a segna dal solito Mauro Icardi.

I risultati di Serie A sono l'argomento principale dei giornali italiani della nostra rassegna stampa, mentre all'estero le big erano impegnate nelle rispettive partite prima della sosta: il Paris Saint-Germain ha travolto il Lione mentre il Barcellona non è andato oltre il pareggio in casa del Valencia.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Tango Milano"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter che ha trovato un'altra vittoria grazie alla doppietta di Mauro Icardi e al Milan che ha sconfitto agevolmente il Chievo anche grazie a Higuain.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Insigni"

Sul Corriere dello Sport viene celebrato il bel momento del Napoli che dopo aver sconfitto il Liverpool in Champions League ha trovato nuovamente la vittoria anche in campionato battendo il Sassuolo per 2-0.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Ronaldo attacca"

Su Tuttosport il focus è su Cristiano Ronaldo, in particolare sullo spinoso caso delle accuse di violenza sessuale mosse nei confronti del fenomeno portoghese della Juventus che si è più volte dichiarato innocente.

L'Équipe: "Ici c'est Mbappé"

Iniziamo la rassegna stampa dei giornali sportivi esteri con l'apertura dell'Équipe che esalta il Paris Saint-Germain, che ha sconfitto il Lione grazie a un pazzesco Mbappé autore di 4 reti nel giro di 15 minuti.

As: "Lopetegui hasta El Clásico"

La prima pagina di As apre sul momento difficile del Real Madrid e assicura che Lopetegui non sarà esonerato almeno fino al Clasico: l'ex ct spagnolo avrà tempo almeno fino alla sfida col Barcellona del 28 ottobre.

Sport: "Messi y punto"

L'apertura di Sport è dedicata al Barcellona che non è andata oltre il pareggio nel posticipo serale del campionato spagnolo. I catalani sono stati fermati sull'1-1 dal Valencia non approfittando del ko del Real Madrid.

Mundo Deportivo: "Liga caliente"

Anche il Mundo Deportivo si concentra sul Barcellona. La squadra di Valverde non ha approfittato della sconfitta del Real Madrid per scappare in classifica, pareggiando 1-1 in casa del Valencia grazie al gol di Messi.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "Una tarde con tres líderes"

La Liga al momento non ha ancora padrone e dopo i risultati di ieri ci sono 3 squadre nel giro di 2 punti: la capolista al momento è il Siviglia che ieri ha superato il Barcellona, mentre l'Atletico ha solo agganciato i catalani a quota 15.

A Bola: "Paixão pela liderança"

La rassegna stampa di lunedì 8 ottobre termina con la prima pagina della Bola che celebra il Benfica. Le Superaquile hanno sconfitto il Porto nel Classico per 1-0 raggiungendo il Braga in testa al campionato portoghese.