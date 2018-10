Il portiere parla all'Equipe: "Ho capito che è un errore darsi dei limiti. La decisione di scendere in Serie B con la Juventus fu presa per senso di appartenenza".

4 ore fa di Daniele Minuti

Il suo addio alla Juventus ha segnato la fine di un'era in casa bianconera ma nonostante i 40 anni già compiuti, Gianluigi Buffon non ha voluto dire addio al calcio che conta accettando una nuova sfida e trasferendosi fra le fila dei campioni di Francia del PSG

I primi mesi in Ligue 1 sono stati particolari per l'ex portiere bianconero, che ha iniziato la stagione da titolare ma si è poi alternato con Areola data specialmente la squalifica di 3 giornate che non gli ha ancora permesso di esordire in Champions League con la sua nuova maglia.

Oramai Tuchel ha deciso di gestire i suoi due estremi difensori alternandoli e Buffon sembra essersi calato nel ruolo di chioccia per il collega francese. E alla domanda sul suo prossimo ritiro, risponde con sincerità svelando che potrebbe anche giocare per altri 10 anni.

PSG, Buffon: "Potrei ritirarmi fra 10 anni"

Il portiere del PSG è stato intervistato dall'Equipe: ai microfoni del giornale francese ha parlato della sua carriera dagli esordi a Parma fino all'arrivo a Parigi, più di 20 anni in cui ha dimostrato di non aver paura di prendersi pesanti responsabilità.

Negli ultimi anni mi è capitato spesso, sono stato capitano della Juventus e della Nazionale. Ho imparato che bisogna crescere, se ti comporti a 40 anni come quando ne avevi 20 vuol dire che hai un problema.

Buffon è una figura che ha spesso diviso l'opinione pubblica sportiva italiana ma quel che è certo è che l'ex portiere juventino ha sempre dimostrato di avere le spalle abbastanza grandi per le sue scelte. Nell'intervista ha ricordato anche quella di rimanere in Serie B con la Juventus nell'estate del 2006.

Ho voluto lanciare un messaggio ai tifosi. Nel calcio si gioca anche per senso di appartenenza, so che è un lavoro difficile da capire dall'esterno.

In ultimo l'ex capitano dell'Italia ha parlato del suo ritiro che, carta d'identità alla mano, non dovrebbe essere molto lontano. Ma nonostante i 41 anni che compirà il prossimo 28 gennaio, Buffon non sa ancora quando appenderà i guanti al chiodo.