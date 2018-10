Parole di conforto per un giocatore pagato una cifra record e che è arrivato fra le fila del Manchester City per fare il definitivo salto di qualità. Che arriverà anche e soprattutto quando l'algerino riuscirà ad affiancare un po' più di freddezza al suo grande talento.

Guardiola poi non ha fatto drammi sull'occasione persa, che avrebbe permesso al suo City di andare da solo in testa alla Premier League , e ha elogiato lo stesso la prestazione della squadra in casa di quella che lui ha definito la miglior squadra al mondo in questo momento. Al termine della partita è arrivato anche il commento di Mahrez.

