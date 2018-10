La società granata avrebbe trovato l'accordo con la SPAL per il cartellino dell'esterno: arriverà nell'estate del 2019.

L'ottimo inizio di campionato per la SPAL è stato confermato dalla grande prestazione dei ragazzi di Semplici nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A contro l'Inter. Nonostante la sconfitta per 2-1, la squadra di Ferrara ha tenuto ottimamente il campo contro una delle migliori squadre italiane andando più volte vicina al pareggio.

Il migliore in campo dei padroni di casa è stato per l'ennesima volta Manuel Lazzari. L'esterno destro ha mostrato nuovamente tutte le sue qualità mettendo in grande difficoltà la retroguardia nerazzurra e facendo impazzire Asamoah, meritandosi i complimenti del suo allenatore nel post partita.

In estate Lazzari è stato uno dei protagonisti del calciomercato ma la SPAL ha resistito alle offerte arrivate specialmente dalla Lazio. Adesso però il terzino, che ha trovato anche il debutto in Nazionale, è entrato nel mirino di molte squadre e a spuntarla sembra essere stata il Torino.

Calciomercato, Lazzari bloccato dal Torino

A rivelarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi avrebbe trovato l'accordo con la dirigenza della SPAL per il trasferimento di Lazzari in Piemonte nella prossima finestra estiva di calciomercato.

I rapporti fra le due società sono positivi, come dimostrato dai passaggi in biancoblu di Milinkovic-Savic, Valdifiori e Bonifazi (a breve ci dovrebbe essere un incontro per decidere il futuro del portiere fratello del giocatore della Lazio). Queste cessioni sarebbero servite come preludio al passaggio di Lazzari in granata vista la mancanza in rosa di un'alternativa a De Silvestri.

Il Torino avrebbe richiesto il suo arrivo già nella sessione del calciomercato di gennaio ma la SPAL ha chiarito che non si vuole privare del suo giocatore più importante a metà stagione. Per questo Lazzari arriverà alla corte di Mazzarri nella prossima estate, pronto a fare un nuovo salto di qualità e magari diventare un elemento fisso in Nazionale assieme al futuro compagno Belotti.