Fonti vicine alla famiglia Agnelli affermano che Zidane entrerà a far parte della gestione sportiva della Juventus a partire da ottobre per affiancare Fabio Paratici.

Migliaccio racconta di uno Zizou tutto casa e famiglia, teso a riappropriarsi dei propri affetti e del proprio tempo e le conferme arrivano dalle gallery su Instagram che raccontano la vita normale di un uomo tranquillo, fra Londra e le escursioni in montagna, il calcetto con gli amici - un po' meno normali, questi: da Blanc a Pires, da Lizarazu a Boghossian - e la palestra con la moglie. Ma la domanda rimane e Migliaccio non la elude:

Dopo l'esperienza al Real, era esausto e ha scelto di vivere un anno sabbatico, senza ripensamenti né trucchi. Il Manchester United? Non penso che lui andrà ad allenare in Inghilterra , è meno nel suo stile. Ne ho parlato con lui, non lo attira".

Nonostante le sue fossero parole chiare e Zizou sia riconosciuto come uomo di parola, a ogni mal di pancia continua a partire invariabilmente la soffiata dei bene informati: arriva Zidane. L'ultimo caso è quello di Mourinho: il Manchester United è in difficoltà? Questione di giorni: arriva Zidane. A bloccare le voci di un calciomercato impazzito è arrivato, invece, Alain Migliaccio, agente del tecnico francese, che ha parlato del suo assistito al Journal de Dimanche:

Credo che il Real Madrid per continuare a vincere debba cambiare. Io non sto cercando un altro club, non allenerò un'altra squadra.

Quando sul tuo biglietto da visita c'è scritto Zinedine Zidane, allenatore, il display mentale degli operatori di calciomercato va in automatico ai 9 trofei vinti in due anni e mezzo alla guida del Real Madrid e soprattutto a quelle 3 Champions League consecutive: un record straordinario e soltanto suo, che ne fa il tecnico più ambito del momento.

C'è uno spettro che aleggia sul calciomercato degli allenatori top delle maggiori leghe europee, e non solo. Ne sa qualcosa Didier Deschamps che ne avvertiva la "minaccia" già a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di Russia. Poi si sa com'è finita e lo spettro è stato dirottato verso altri naviganti in difficoltà.

Secondo Alain Migliaccio, Zizou non è interessato a prendere il posto di Mourinho al Manchester United. Ma un futuro in bianconero sarebbe più possibile.

