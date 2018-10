MMA, UFC 229: i 3 modi (+1) in cui può finire Khabib vs McGregor

MMA, UFC 229: i 3 modi (+1) in cui può finire Khabib vs McGregor

Khabib gets another takedown! #UFC229 pic.twitter.com/N6CRrXdzcl

Khabib viene confermato campione del mondo dei pesi leggeri ma non solleva al cielo la cintura. Poi il fighter nativo di Cumadinskij, che rischia pesanti sanzioni per il comportamento tenuto al termine dell'incontro, lascia la T-Mobile Arena di Las Vegas mentre dagli spalti gli tirano di tutto. Un epilogo bruttissimo.

Le telecamere di UFC preferiscono giustamente non ripendere una scena che mai avremmo voluto vedere. A questo punto arriva il presidente UFC Dana White mentre Conor lascia la gabbia scortato. Khabib chiede furiosamente: "Dov'è la mia cintura?". Dana White gli risponde: "Se te l'assegno inizieranno a tirare di tutto nell'ottagono, lo faccio per il tuo bene".

McGregor non mette piede nella gabbia da ben 693 giorni, esattamente dal 12 novembre 2016, giorno in cui ha annichilito e umiliato Eddie Alvarez a UFC 205. Poi lo abbiamo visto debuttare da pugile professionista il 26 agosto 2017, quando ha affrontato e perso contro Floyd Mayweather in un match capace di generare un giro d'affari impressionante.

Il russo, detentore del titolo dei pesi leggeri conquistato l'8 aprile 2018 contro Al Iaquinta, vanta uno record di 26 vittorie in altrettanti incontri. L'irlandese, primo atleta capace di detenere contemporaneamente due cinture in due diverse divisioni di peso UFC (pesi piuma e pesi leggeri), ha all'attivo 21 vittorie e 3 sconfitte.

Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, nel main event di UFC 229 , va in scena il match più atteso e potenzialmente più spettacolare della storia della arti marziali miste. Si affrontano infatti Khabib “The Eagle” Nurmagomedov e Conor "The Notorious" McGregor.

Alla T-Mobile Arena di Las Vegas il russo vince per sottomissione il match più atteso della storia di UFC. Ma al termine dell'incontro scoppia il caos e la cintura non viene assegnata.

