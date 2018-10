I bianconeri restano a punteggio pieno. Ripartono Lazio e Napoli, continuano il momento positivo Roma, Milan e Inter.

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Otto su otto. O sei su sei. A seconda dei punti di vista. Otto, su otto appunto, sono le vittorie della Juventus. I bianconeri hanno conquistato i 3 punti anche nell'ottavo turno della Serie A e sono ancora a punteggio pieno. Nello 0-2 di Udine segnano Bentancur e Cristiano Ronaldo. In classifica la squadra di Allegri ha già 24 punti, 6 in più del Napoli secondo.

Convincente vittoria del Milan, trascinato dal solito Higuain. Nel 3-1 al Chievo il Pipita realizza una doppietta, salendo così a quota 4 in classifica. Bene anche l'Inter, che, seppur soffrendo, vince la sua quarta partita di fila in Serie A. Le 2-1 in casa della Spal realizza una preziosissima doppietta Mauro Icardi. Altrettanto sofferto il successo della Roma.

I giallorossi hanno vinto 2-0 in casa dell'Empoli che sullo 0-1 ha sbagliato un calcio di rigore. Si rialza invece la Lazio, capace di battere 1-0 la Fiorentina all'Olimpico. In gol, come al solito, Ciro Immobile. I biancocelesti, che venivano dalle due pesantissime sconfitte con la Roma nel derby e con l'Eintracht Francoforte in Europa League, hanno reagito da squadra, dimostrando di essere ancora uniti.

Vota anche tu! Ronaldo segnerà più gol di Piatek a fine campionato? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ronaldo segnerà più gol di Piatek a fine campionato? Condividi



Serie A, i risultati della 8^ giornata

Pesante la sconfitta del Bologna di Filippo Inzaghi, travolto per 2-0 dal Cagliari. Nelle parti basse della classifica della Serie A perde il Frosinone (3-2 in casa del Torino), resta terzultimo l'Empoli, mentre l'Atalanta scivola al quartultimo posto dopo la sconfitta interna con la Sampdoria. I blucerchiati sono, al momento, la sorpresa positiva del campionato: sono infatti quinti in classifica a pari punti con la Roma. Di seguito tutti i risultati dell'ottava giornata di Serie A.

Torino-Frosinone 3-2

Cagliari-Bologna 2-0

Udinese-Juventus 0-2

Empoli-Roma 0-2

Genoa-Parma 1-3

Lazio-Fiorentina 1-0

Milan-Chievo 3-1

Atalanta-Sampdoria 0-1

Napoli-Sassuolo 2-0

Spal-Inter 1-2

Getty Images I giocatori dell'Inter esultano dopo il 2-1 alla Spal

Serie A, la classifica dopo la 7^ giornata

La Juventus, come detto, domina la classifica con 24 punti, il Napoli è secondo a quota 18. L'Inter è terza da sola con 16 punti, uno in più della Lazio. In zona Europa League ci sono Sampdoria e Roma, subito sotto Sassuolo, Fiorentina e Parma. Il Milan, con 12 punti, è a sole 3 lunghezze dalla Lazio quarta, e i rossoneri devono ancora recuperare una partita. Il Chievo resta a -1 in classifica (visti i 3 punti di penalizzazione), il Frosinone è penultimo a quota 1. L'Empoli è terzultimo con 5 punti.

1 Juventus 24 punti

2 Napoli 18 Punti

3 Inter 16 Punti

4 Lazio 15 Punti

5 Sampdoria 14 Punti

6 Roma 14 Punti

7 Fiorentina 13 Punti

8 Sassuolo 13 Punti

9 Parma 13 Punti

10 Milan* 12 Punti

11 Torino 12 Punti

12 Genoa 12 Punti

13 Cagliari 9 Punti

14 Spal 9 Punti

15 Udinese 8 Punti

16 Bologna 7 Punti

17 Atalanata 6 Punti

18 Empoli 5 Punti

19 Frosinone 1 Punti

20 Chievo -1 Punti

*una partita in meno