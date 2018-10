Commette il fallo da rigore, è in ritardo su Paloschi nell'azione che porta all'1-1. Lento e macchinoso, soffre le folate offensive dei giocatori della Spal. Non in serata.

Due palloni, due gol. Sul primo ci mette la testa e trova la deviazione, decisiva, di Djourou. Scompare come tutta l'Inter, poi riappare nel momento decisivo. Riceve da Vecino la seconda sfera della serata, è una sentenza: rete. Sono due in Serie A .

L’Inter sale al terzo posto in Serie A. Decisivo sempre Icardi contro una grande Spal. Che esce a testa alta: l’inizio di campionato resta ottimo per la squadra di Ferrara.

Grande prova dei padroni di casa, ma i nerazzurri sono cinici e sfruttano al meglio le occasioni concesse dalla difesa. Lazzari tra i migliori, un costante pericolo sulla fascia destra. Antenucci non in serata: sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo.

Continua a macinare vittorie l’Inter in Serie A. Quarta vittoria di fila, battuta anche la Spal con qualche fatica e un super Icardi. È ancora il bomber argentino l’uomo decisivo: ci mette lo zampino sull’autogol di Djourou e segna il 2-1 definitivo. Alla squadra di Semplici non basta il gol dell’1-1 di Paloschi.

Maurito ancora bomber, trasforma ogni pallone in gol. Ai padroni di casa non basta Paloschi, grande prova anche di Lazzari. Bene Handanovic, male Antenucci.

