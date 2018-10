Il franco-algerino apre le danze, poi il numero 24 gli dà il cambio e chiude il match. Tra i padroni di casa benissimo anche Malcuit e Ospina.

43 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Dopo la vittoria contro il Liverpool, un Napoli carico di entusiasmo cerca i tre punti in Serie A in casa contro il Sassuolo, che a sua volta cerca il riscatto dopo l'1-4 casalingo contro il Milan. De Zerbi decide di lanciare in campo dal primo minuto il tridente Djuricic-Boateng-Boga in attacco, Ancelotti risponde con una squadra-sorpresa schierando dal primo minuto il tandem Ounas-Mertes davanti (lasciando in panchina sia Callejon che Insigne).

Il Napoli la sblocca subito con Ounas: passano solamente tre minuti, Ounas intercetta un passaggio sbagliato di Locatelli, salta Magnani e supera anche Consigli con una botta ravvicinata. Mertens e compagni hanno altre occasioni per sbloccare il match, ma non riesce a sfruttarle. Il Sassuolo cerca di fare il suo senza smentirsi, palleggiando e proponendo gioco. Senza però risultare mai davvero pericoloso nel primo tempo.

Nella ripresa De Zerbi prova a cambiare le carte in gioco con Berardi e Bourabia, il numero 25 prova dare la scossa ai suoi e a tratti riesce anche a impensierire il Napoli. Il gol però non arriva, l'allenatore del Sassuolo prova anche la carta Babacar ma i padroni di casa resistono ancora. Poi chiudono la partita grazie a un super Insigne: subentrato a Ounas, il numero 24 batte Consigli con uno splendido destro a giro, mettendo al sicuro il risultato. E il suo Napoli (grazie anche alle parate decisive di Ospina) sale così a quota 18 punti in Serie A.

Serie A, le pagelle di Napoli-Sassuolo

Napoli (4-4-2) : Ospina 7, Malcuit 7, Albiol 6.5, Koulibaly 6.5, Hysaj 6; Ounas 7 (51' Insigne 7), Rog 6, Diawara 6 (56' Allan 6), Zielinski 5.5; Mertens 6, Verdi 6.5 (69' Callejon 6). All. Ancelotti 6.5

: Ospina 7, Malcuit 7, Albiol 6.5, Koulibaly 6.5, Hysaj 6; Ounas 7 (51' Insigne 7), Rog 6, Diawara 6 (56' Allan 6), Zielinski 5.5; Mertens 6, Verdi 6.5 (69' Callejon 6). All. Ancelotti 6.5 Sassuolo (4-3-3): Consigli 7, Marlon 6, Magnani 5.5, Ferrari 5.5; Lirola 5.5, Magnanelli 5.5, Locatelli 4.5 (45' Bourabia 6), Rogerio 5; Djuricic 6, Boateng 6 (69' Babacar 6), Boga 5 (45' Berardi 6.5). All. De Zerbi 5.5

I migliori

Ounas 7

Pronti-via, subito vantaggio del Napoli targato Ounas, alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia del Napoli: il franco-algerino approfitta dell'errore di Locatelli, anticipa anche Magnani e trafigge Consigli di potenza. Avvio devastante.

Malcuit 7

Una spina nel fianco: Malcuit punge, spinge, si inserisce, copre e riparte. Una prova convincente, di sostanza e di qualità per il terzino di Ancelotti, che ripaga la scelta del suo mister.

Insigne 7

Entra in campo e chiude il match: semplice, puntuale, preciso. Con un classico gol alla Lorenzo Insigne: uno splendido tiro a giro sotto l'incrocio, una parabola imprendibile anche per Consigli, che fino a quel momento aveva fatto il possibile per evitare il 2-0. Meraviglia.

Consigli-Ospina 7

Entrambi i portieri si mettono in mostra con parate importanti: Consigli tiene a galla il Sassuolo finché può, Ospina salva il Napoli in più occasioni nella ripresa. Applausi per tutti e due.

I peggiori

Locatelli 4.5

Malissimo l'ex Milan, che non ne azzecca una: Locatelli serve subito a Ounas l'assist dell'1-0, perde altri palloni, sembra sempre in ritardo, rimedia anche un giallo. Partita completamente da dimenticare per Locatelli, oggi davvero in difficoltà. E non a caso De Zerbi lo sostituisce dopo i primi 45 minuti.

Boga 5

Ci ha provato Boateng, ci ha provato Djuricic, ci ha provato anche Berardi quando è entrato in campo. Non ci ha provato invece Boga, mai nel vivo del gioco e richiamato in campo dopo 45' di gioco, proprio come Locatelli.

Rogerio 5

Fa fatica a trovare le misure giuste, non si mette in mostra praticamente mai, nella ripresa rimedia anche il cartellino rosso e lascia in dieci i suoi. Male anche Rogerio al San Paolo.

Zielinski 5.5

È una delle poche note negative di un Napoli che funziona: a centrocampo non si fa notare più di tanto, in zona offensiva spreca malamente un assist perfetto di Verdi. Si sono visti Zielinski decisamente migliori.

Gli allenatori

Ancelotti 6.5

Il suo Napoli vince e produce gioco. Nel primo tempo passa subito in vantaggio, non chiude la partita prova a gestirla, spegnendo (lo ripetiamo, anche per merito di un super Ospina) i tentativi di un Sassuolo che ci ha provato fino all'ultimo. Poi Ancelotti decide di mandar dentro Insigne e il 24 mette in ghiaccio il risultato.

De Zerbi 5.5

Il merito è quello di non essersi smentiti neanche al San Paolo, il problema è stato il tanto fumo e il poco arrosto: il Sassuolo è bello ma non balla, cosa che invece fa un Napoli pragmatico. L'intenzione di giocare e di farlo bene, però, non manca mai.