La Juventus vince la decima partita consecutiva battendo l'Udinese mentre la Roma continua il momento positivo superando l'Empoli.

2 ore fa di Daniele Minuti

L'ottava giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le Nazionali, si chiuderà oggi ma ieri sono arrivati risultati importanti in particolare per le partite che hanno visto protagoniste la Juventus e la Roma fra le 18:00 e le 20:30.

La squadra di Allegri ha trovato la sua decima vittoria consecutiva dall'inizio della stagione (l'ottava in campionato) superando l'Udinese in trasferta per 2-0 con i gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo mentre la Roma è uscita dal Castellani di Empoli con i 3 punti con lo stesso risultato grazie a Nzonzi e Dzeko.

In attesa di conoscere i risultati delle altre big impegnate oggi, sono gli anticipi di ieri a dominare le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani nella rassegna stampa mentre all'estero ci si concentra in particolare sulla nuova sconfitta del Real Madrid nella Liga: i Blancos hanno perso in casa dell'Alaves.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Non lo ferma nessuno"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Juventus che superando 2-0 l'Udinese ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva stagionale: a dare i 3 punti ai bianconeri sono state le reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo.

Corriere dello Sport: "Non ce n'è!"

Anche il Corriere dello Sport esalta il momento della Juventus che ha vinto tutte le partite dall'inizio dell'anno. Spazio anche alla Roma che trova il terzo successo consecutivo in Serie A grazie ai 3 punti conquistati a Empoli.

Tuttosport: "CR10!"

La prima pagina di Tuttosport celebra la Juventus di Allegri che ha fatto 10 su 10: Bentancur e Cristiano Ronaldo hanno affondato l'Udinese mandando i bianconeri a 24 punti in classifica. I campioni d'Italia sono a punteggio pieno.

L'Équipe: "Á rugir de plaisir"

La rassegna stampa estera parte con la prima pagina dell'Équipe totalmente dedicata al posticipo di lusso di questa giornata di Ligue 1: il Paris Saint-Germain imbattuto ospita alle ore 21:00 il Lione.

As: "De mal en peor"

L'apertura di As è dedicata al clamoroso ko del Real Madrid nel campionato spagnolo. Dopo la sconfitta in Champions League contro il CSKA Mosca, i Blancos sono usciti sconfitti anche dalla sfida in casa dell'Alaves.

Sport: "Real Ruina"

L'argomento principale su Sport è il passo falso del Real Madrid che dà una chance al Barcellona per allungare. La squadra di Valverde giocherà questa sera in casa del Valencia con la possibilità di scappare in classifica.

Mundo Deportivo: "Crisis Real"

L'apertura del Mundo Deportivo si proietta al posticipo di questa sera fra Valencia e Barcellona. In caso di vittoria, i blaugrana aumenterebbero il vantaggio sul Real Madrid che ieri ha perso contro l'Alaves.

Marca: "Crisis Real"

Anche Marca dedica la sua prima pagina all'inaspettata sconfitta del Real Madrid, ancora a secco di gol. L'Alaves ha superato i campioni d'Europa in carica grazie a una rete arrivata al 95esimo minuto.

A Bola: "Taco a taco"

La rassegna stampa di oggi termina con la prima pagina della Bola, concentrata sul Classico di oggi nel campionato portoghese: si gioca infatti Benfica-Porto, con le 2 squadre che vogliono avvicinarsi al Braga capolista.