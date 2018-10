Dopo la seconda sosta per le nazionali della stagione, il campionato italiano tornerà con sfide molto interessanti, una su tutte il Derby di Milano. Vediamo orari e appuntamenti in televisione.

56 minuti fa di Michele Pedrotti

La quiete dopo la tempesta. Dopo un tour de force durato quasi un mese, le squadre di Serie A approfitteranno della pausa per le nazionali per recuperare le energie. E il prossimo turno, dopo due settimane di sosta, sarà un crocevia importante per molte squadre.

Le prime a scendere in campo saranno Roma, Juventus e Napoli. I giallorossi ospiteranno in casa la Spal e l'obiettivo sarà centrare la quinta vittoria in fila tra campionato e Champions. Gli uomini di Allegri invece riceveranno il Genoa, e sarà l'occasione per fare 11 su 11. I partenopei invece andranno a Udine, campo storicamente ostico.

Nella domenica di Serie A il fiore all'occhiello del programma sarà senza ombra di dubbio il derby della Madonnina. Inter e Milan si affronteranno nel solito scenario spettacolare di San Siro, e la posta in palio sarà altissima. Andiamo a vedere cosa accadrà nel weekend tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre, con orari e appuntamenti televisivi.

Prossimo turno Serie A, le partite della 9^ giornata su Sky e DAZN in TV

Ecco dunque il programma completo della nona giornata di Serie A, che riprenderà dopo la sosta.

Roma v Spal (sabato 20 ottobre ore 15, Sky)

La prima gara in programma sarà quella tra Roma e Spal. Giallorossi chiaramente favoriti, ma la squadra di Semplici nasconde sempre delle insidie. Il match si potrà vedere su Sky.

Juventus v Genoa (sabato 20 ottobre ore 18, Sky)

L'appuntamento con l'undicesima vittoria stagionale per la Juve. Occhio però al Genoa, specialmente a bomber Piatek. Gara visibile su Sky.

Getty Images La classica esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol all'Udinese

Udinese v Napoli (sabato 20 ottobre ore 20.30, DAZN)

La prima in programma su DAZN sarà la gara della Dacia Arena tra Udinese e Napoli, che riserverà grandi emozioni.

Frosinone v Empoli (domenica 21 ottobre ore 12.30, DAZN)

Il match dell'ora di pranzo, come al solito su DAZN, sarà lo scontro salvezza tra Frosinone ed Empoli. I tre punti sono un imperativo categorico per entrambe.

Chievo v Atalanta (domenica 21 ottobre ore 15, DAZN)

Il terzo match da seguire su DAZN sarà la sfida tra Chievo e Atalanta, entrambe in assoluta ricerca di punti.

Bologna v Torino (domenica 21 ottobre ore 15, Sky)

Si torna su Sky con la sfida tra Bologna e Torino, che metterà di fronte Pippo Inzaghi e Walter Mazzarri.

Parma v Lazio (domenica 21 ottobre ore 15, Sky)

Bel match al Tardini, con la squadra di Simone Inzaghi che continuerà la propria rincorsa Champions. Per farlo dovrà battere gli uomini di D'Aversa, sorpresa di questo avvio di stagione. Gara trasmessa da Sky.

Fiorentina v Cagliari (domenica 21 ottobre ore 18, Sky)

Alle 18 sarà tempo della gara del Franchi tra Viola e Cagliari, che si potrà seguire su Sky.

Inter v Milan (domenica 21 ottobre ore 20.30, Sky)

Il derby della Madonnina non ha certo bisogno di presentazioni, e sarà visibile su Sky.

Getty Images L'esultanza di Icardi

Sampdoria v Sassuolo (lunedì 22 ottobre ore 20.30, Sky)

Chiuderà il programma il monday night tra Samp e Sassuolo, che si preannuncia molto interessante, con un occhio all'ex Defrel. Sfida che potrete seguire su Sky.