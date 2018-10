Le prime due in classifica in Premier League giocano a specchio, bloccando tutte le fonti di gioco degli avversari. Ne esce fuori una partita brutta e noiosa, decisa però dal rigore sbagliato di Mahrez all’85’.

25 minuti fa di Jvan Sica

La partita fra le prime due in classifica in Premier League, Liverpool e Manchester City, per 85 minuti è stata inguardabile, con squadre bloccate dalla troppa tensione. Da una parte Guardiola non voleva fare la solita fine ad Anfield Road, venendo infilzato in ripartenza dal trio Salah, Firmino, Mané e ha piazzato due terzini bloccati, Walker e Mendy, sulle fasce.

Dall’altra parte Klopp viene da una brutta scoppola in Champions League contro il Napoli e non si è voluto esporre troppo, mettendo Henderson a coprire tutto al posto di Keita che invece è perfetto per alzare il pressing e, anche se Milner esce presto e l’ex Lipsia entra al suo posto, cambia poco.

All’85’ Sané, entrato al posto di Sterling dieci minuti prima, si procura un rigore per un fallo di van Dijk, e la partita un po’ si scalda. Mahrez sbaglia e il Liverpool cerca poi di attaccare sulle fasce per approfittare dell’adrenalina del rigore sbagliato dagli avversari. Gabriel Jesus e Mahrez parlottano in campo, perché l’algerino ha voluto a tutti i costi tirare il rigore e sembra che il City possa sfaldarsi. Ma gli altri pochi minuti per la fine della partita passano senza grandi squilli e la partita che doveva dire molto sulla Premier League termina con un nulla di fatto.

Premier League, le pagelle di Liverpool-Manchester City

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5; Gomez 6, Lovren 7, van Dijk 5; Robertson 5,5; Milner 6 (29’ Keita 5,5), Henderson 6, Wijnaldum 5,5; Salah 5, Firmino 4,5 (73’ Sturridge 5,5), Mané 5,5

Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6, Stones 6,5, Laporte 6, Mendy 6,6; David Silva 5,5, Fernandinho 7, Bernando Silva 6; Sterling 5 (76’ Sanè), Aguero 5 (65’ G. Jesus 5,5), Mahrez 4,5

I migliori

Dejan Lovren - 7

A Napoli non c’era e si è sentita tantissimo la sua assenza. Gioca una partita di grande attenzione, annullando prima Aguero e poi lottando contro Gabriel Jesus, il quale vuole in tutti i modi mettersi in mostra, senza riuscirci. In difesa Klopp deve cercare di far quadrare i conti, ma uno come il croato deve giocare titolare.

11' #LFC with their second corner of the afternoon. Lovren's header is saved by Ederson who collects and immediately clears.



[0-0]#LIVMCI pic.twitter.com/HeJaNVkfo6 — Liverpool FC (@LFC) October 7, 2018

Fernandinho – 7

Gioca una partita di una completezza tattica fantastica. Stringe il pressing su Henderson prima e Keita dopo, scende fra i centrali, per controllare Firmino, ma soprattutto tiene sempre d’occhio quando Salah si accentra, riuscendo sempre a schermarne le giocate e quindi a bloccarne le intenzioni.

I peggiori

Roberto Firmino – 4,5

Nelle altre partite in cui Salah e Mané non giravano e non riuscivano ad offrirgli palloni, lui ha sempre cercato di accorciare molto verso il centrocampo e a fraseggiare da false nueve, per proporsi poi in area. Questa volta si muove pochissimo e Lovren lo annulla completamente.

Thanks so much for the amazing support today!



See you after the international break! 💙



🔴 0-0 🔵 #lfcvcity #mancity pic.twitter.com/r24kgUdj1T — Manchester City (@ManCity) October 7, 2018

Riyad Mahrez – 4,5

In partita c’era stato chi aveva giocato anche peggio di lui, come Sterling, ma nel momento decisivo della partita lui è stato determinante. Ha “obbligato” Gabriel Jesus a dargli la palla per il rigore, per poi tirarlo alle stelle. Guardiola avrebbe potuto battere Klopp ad Anfield in Premier League, dopo tante delusioni. Un errore davvero grave.