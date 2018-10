L'evento UFC 229 sarà ricordato molto, molto a lungo da tutti gli appassionati di arti marziali miste. L'attesissimo incontro fra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov è terminato con la vittoria di quest'ultimo ma nel post match è scoppiata una clamorosa rissa fra i due fighter e i rispettivi entourage.

Huge brawl broke out between Khabib and Conor fans in the hall after UFC 229!! The Irish and Russians mix like oil and water 😂😂😂 #McGregor #Khabib pic.twitter.com/hDOuAYzmpd