Khabib batte McGregor per sottomissione e perde completamente la testa: esce dalla gabbia e scoppia una rissa furibonda. L'irlandese colpito alle spalle: arrestate 3 membri del team del russo.

2 ore fa di Andrea Centogambe

Scene che fanno male, malissimo al mondo dell arti marziali miste. Sulla T-Mobile Arena di Las Vegas erano puntati gli occhi di mezzo mondo per l'incontro più importante della storia di UFC tra Khabib e McGregor, main event di UFC 229. Il russo ha battuto l'irlandese al quarto round, grazie a una neck crank, dopo aver dominato l'incontro.

Ma una volta che il suo avversario si è arreso, il daghestano ha perso completamente la testa. Ha cerca di aggredire Notorius che era ancora a terra stordito, ha lanciato rabbiosamente il paradenti a terra e poi è uscito improvvisamente dalla gabbia per andare verso Dillon Danis, compagno di team di McGregor.

A questo punto è scoppiata una rissa furibonda, una situazione completamente fuori controllo. Come se non bastasse, nello stesso momento un compagno di team di Nurmagomedov è entrato nell'ottagono e ha colpito vigliaccamente alle spalle McGregor.

MMA, UFC 229: follia Khabib, arrestati tre membri del suo team per aver aggredito McGregor

Di quanto accaduto al termine del main event di UFC 229, ha parlato il presidente UFC Dana White che ha rivelato l'arresto di tre membri del team di Khabib:

Tre persone che fanno parte del team di Khabib Nurmagomedov sono state arrestate e portate in una stazione di polizia di Las Vegas. Dopo l'incontro sono successe tante cose che non sarebbero dovuto accadere. Khabib è uscito dalla gabbia e si è scagliato contro uno dei ragazzi di Conor con cui si stava già beccando durante l'incontro. Non so cosa dire adesso, sono disgustato. Come sta Conor? Ho appena parlato con lui, sta bene. È arrabbiato per com'è andato il match, non per quanto successo dopo

