Lazio, tifosi contro Milinkovic e Luis Alberto: "Finti talenti"

Prima dell'inizio della gara contro la Fiorentina, a Ponte Milvio è apparso uno striscione di contestazione rivolto a due fedelissimi di Inzaghi.

120 condivisioni

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Una settimana piuttosto difficile quella vissuta in casa Lazio: dopo la sconfitta nel derby per 3-1 è arrivata la batosta in Germania contro l'Eintracht Francoforte. Immobile e compagni sono caduti 4-1 in una battaglia che li ha visti concludere il match anche con due uomini in meno (espulsi Basta nel primo tempo e Correa nel secondo).

Dopo una partenza a rilento, con due sconfitte nelle prime due di campionato contro Napoli e Juventus, la Lazio sembrava aver rialzato la testa mettendo in fila diverse vittorie e arrivando allo scontro diretto con la Roma con alcune certezze ritrovate. Adesso, però, tutto sembra di nuovo in bilico: c'è chi contesta Inzaghi e la sua insistenza sul 3-5-2, chi se la prende con il mercato. Altri, invece, se la sono presa con i giocatori.

Se poco o nulla può essere rimproverato a un sempre attivo Ciro Immobile, i tifosi stanno notando un netto calo nelle prestazioni di alcuni elementi di spicco della rosa. Due nomi in particolare, che lo scorso anno avevano contribuito alla splendida annata biancoceleste, conclusa con una Champions League mancata per un soffio: Milinkovic e Luis Alberto avevano illuminato più volte l'Olimpico, oggi invece la loro luce sembra essersi spenta. E alcuni sostenitori della Lazio non l'hanno presa bene.

Striscione di contestazione dei tifosi della #Lazio: “#Milinkovic e #LuisAlberto finti talenti solo a caccia di contanti”. pic.twitter.com/DJXSHo31Yo — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) October 7, 2018

Lazio, striscione contro Milinkovic e Luis Alberto: "Finti talenti solo a caccia di contanti"

Prima dell'inizio del match di Serie A contro la Fiorentina, a Ponte Milvio (nei pressi dello Stadio Olimpico) è apparso uno striscione di contestazione nei confronti dei due giocatori in questione, accusati di essere dei "finti talenti solo a caccia di contanti". Un messaggio forte prima di una gara decisiva per le sorti della Lazio, chiamata a riscattare le ultime uscite. Con Milinkovic e Luis Alberto tra gli osservati speciali.