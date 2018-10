Al Mestalla i padroni di casa vanno in vantaggio dopo pochissimi minuti con la rete messa a segno da Garay, pareggia subito Messi.

2 ore fa

Due punti nelle ultime tre gare di Liga per il Barcellona di Valverde, che in Champions League viaggia al ritmo di 4 gol a partita, ma in campionato fatica più del previsto, pur rimanendo in testa alla classifica. In questa 8^ giornata sarà ospite del Valencia, reduce dall’importante vittoria sul campo della Real Sociedad e, in generale, da 5 punti nelle ultime tre gare.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo poco più di un minuto con Garay da calcio d'angolo ma i blaugrana trovano subito il pareggio grazie alla solita rete di Leo Messi.

Al rientro dalla sosta, sabato 20 ottobre alle 20.45, il Barcellona se la dovrà vedere con il Siviglia al Camp Nou, nel big match della 9^ giornata di Liga. Il Valencia, lo stesso giorno, ospiterà il Leganes al Mestalla nell’anticipo delle 16.15. Ma ecco gli highlights di Barcellona-Valencia: