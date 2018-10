Et la Spal qui égalise face à l'Inter !!!!! Paloschi pousse le ballon au fond des filets d'Handanovic et l'Inter a désormais 15 minutes pour aller chercher les 3 points 💪 pic.twitter.com/r453lvSfoY

Non serve molto alla squadra di Spalletti per sbloccare il risultato: dopo meno di un quarto d'ora ci pensa il solito Mauro Icardi, con l'aiuto di una sfortunata deviazione di mano di Djourou. Il pareggio è arrivato nella ripresa con Paloschi, ma poco dopo il capitano nerazzurro raddoppia.

